Καταζητείται 15χρονος για την επίθεση κατά ντελιβεράδων στην Πάφο - Έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νάνου στον ALPHA Κύπρου το οποίο επιβεβαίωσε και η Αστυνομία ο 15χρονος δεν έχει ακόμη συλληφθεί ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ομάδα νεαρών, κάποιοι με κουκούλες και προσωπίδες, επιτέθηκαν σε δύο διανομείς ηλικίας 21 και 22 ετών πετώντας πέτρες, ξύλα και μπουκάλια, ενώ ένας από τους δράστες φέρεται να κρατούσε μαχαίρι.

Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στα μοτοποδήλατα των θυμάτων και φέρονται να έκλεψαν παραγγελία φαγητού. Λίγη ώρα αργότερα, οι δύο διανομείς δέχθηκαν δεύτερη επίθεση στην ίδια περιοχή. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο 22χρονος, ο οποίος έλαβε περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και απολύθηκε.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις έρευνες.