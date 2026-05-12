ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Ξέσπασε φωτιά εντός σκυβαλοφόρου - «Σωτήρια» η κίνηση του οδηγού να τα απορρίψει σε ασφαλή σημείο - Τι ανακάλυψαν στα σκουπίδια

 12.05.2026 - 08:35
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα σκύβαλα εντός του σκυβαλοφόρου οχήματος χθες 11/5 το βράδυ.

Πιο συγκεκριμένα, η ώρα 21:28 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μεγάλο σωρό από σκύβαλα (περίπου δύο τόνων) στη Λεμεσό, τα οποία απορρίφθηκαν από σκυβαλοφόρο όχημα του Δήμου Λεμεσού στην άκρη του δρόμου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα σκύβαλα εντός του σκυβαλοφόρου οχήματος μετά από τη συγκομιδή τους και ο οδηγός του οχήματος, αφού αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, απέρριψε τα σκύβαλα σε ασφαλές σημείο στην άκρη του δρόμου και ενημέρωσε σχετικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Νικολάου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:59. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι εντός του σωρού υπήρχαν συστοιχίες συσσωρευτών, οι οποίες βραχυκυκλώνονταν.

Στο σημείο κλήθηκε και αφίχθηκε λειτουργός της Άμεσης Επέμβασης του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος ανέλαβε την περισυλλογή και τη διαχείριση των υλικών.

Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από τους συσσωρευτές που βρίσκονταν εντός του σωρού των σκυβάλων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής τους.

