Βουλευτικές Εκλογές 2026: Οι αναποφάσιστοι αλλάζουν τα δεδομένα - Το μεγάλο πολιτικό στοίχημα των κομμάτων

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026, οι έρευνες των Prime Consulting, RAI Consultants, MRC Cypronetwork και Noverna δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος είτε δεν έχει ακόμη καταλήξει είτε κινείται μεταξύ αποχής και ψήφου διαμαρτυρίας.

Το στοιχείο αυτό δημιουργεί ένα εξαιρετικά ασταθές πολιτικό περιβάλλον, όπου η τελική έκβαση των εκλογών μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά ακόμη και τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την κάλπη.

Η πρώτη εικόνα: Σχεδόν ένας στους τρεις χωρίς τελική επιλογή

Η πρώτη μεγάλη καταγραφή της Prime Consulting για λογαριασμό του «Πολίτη», που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 με δείγμα 1.144 ατόμων και στατιστικό λάθος ±3%, κατέγραψε ένα τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Συγκεκριμένα, το 19,5% δήλωνε ότι δεν είχε αποφασίσει, ενώ επιπλέον 7% δεν απαντούσε, δημιουργώντας συνολικά μια δεξαμενή πολιτικής αβεβαιότητας που άγγιζε το 26,5%.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό ήταν το εύρημα για την προέλευση των αναποφάσιστων. Το 39% όσων εμφανίζονταν αναποφάσιστοι είχε ψηφίσει ΔΗΣΥ στις εκλογές του 2021, το 10% ΑΚΕΛ και άλλο 10% προερχόταν από πολίτες που είχαν επιλέξει «άλλο» ή μικρότερα κόμματα. Η εικόνα αυτή κατέδειξε από πολύ νωρίς ότι η μεγαλύτερη εκλογική διαρροή και αβεβαιότητα εντοπιζόταν στον χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος διατηρούσε σημαντική δυναμική αλλά και υψηλό βαθμό εσωτερικής αστάθειας.

Η αβεβαιότητα μειώνεται, αλλά παραμένει υψηλή

Στις επόμενες έρευνες της Prime Consulting, η εικόνα άρχισε να σταθεροποιείται, χωρίς ωστόσο να εξαφανίζεται η ρευστότητα. Στη δημοσκόπηση Μαρτίου 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 12 Μαρτίου με δείγμα 1.003 ατόμων και στατιστικό λάθος ±3%, το ποσοστό των αναποφάσιστων μειώθηκε στο 13%, ενώ το 8% συνέχιζε να μην απαντά.

Η μεταβολή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μέρος των ψηφοφόρων αρχίζει να επιστρέφει σε κομματικές επιλογές. Παρ’ όλα αυτά, το συνολικό ποσοστό πολιτών που δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση εξακολουθεί να ξεπερνά το 20%, ποσοστό αρκετό ώστε να επηρεάσει καταλυτικά την τελική κατανομή των εδρών.

Παράλληλα, στην ίδια έρευνα καταγράφηκε και ενίσχυση της «βεβαιότητας ψήφου». Οι πολίτες που δήλωναν απόλυτα ή μάλλον βέβαιοι για την επιλογή τους αυξήθηκαν από 53% τον Σεπτέμβριο στο 68% τον Μάρτιο, ενώ όσοι δήλωναν «όχι και τόσο» ή «καθόλου» βέβαιοι μειώθηκαν από 46% στο 27%.

Η δημοσκόπηση του Alpha και το «εκρηκτικό» 26,3%

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τέταρτη μεγάλη δημοσκόπηση του Alpha από τη RAI Consultants, που διεξήχθη μεταξύ 10 και 19 Μαρτίου 2026 με δείγμα 1.014 επιτυχημένων συνεντεύξεων και στατιστικό λάθος ±3%.

Η έρευνα κατέγραψε ποσοστό αναποφάσιστων στο εντυπωσιακό 26,3%, το υψηλότερο που παρουσιάστηκε σε μεγάλη τηλεοπτική δημοσκόπηση κατά την προεκλογική περίοδο. Το στοιχείο αυτό επιβεβαίωσε ότι παρά τη σταδιακή συσπείρωση μέρους του εκλογικού σώματος, ένα τεράστιο ποσοστό πολιτών εξακολουθούσε να βρίσκεται εκτός κομματικής επιρροής.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν το εύρημα για το πού «κλίνουν» οι αναποφάσιστοι. Το 57% δήλωσε ότι δεν γέρνει προς κανένα κόμμα, ενώ το 21% απάντησε «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Από όσους έδειξαν κάποια πολιτική τάση, το 8% φαινόταν να προσεγγίζει το ΑΛΜΑ, το 4% ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν για ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Το εύρημα αυτό φανερώνει ότι μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων δεν βρίσκεται απλώς σε μεταβατική φάση, αλλά παρουσιάζει βαθύτερη αποστασιοποίηση από το κομματικό σύστημα.

Ο ρόλος της οικονομίας και της καθημερινότητας

Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι αναποφάσιστοι επηρεάζονται κυρίως από ζητήματα καθημερινότητας και όχι από ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές. Στη δημοσκόπηση του Alpha, η οικονομία αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο ζήτημα για το 32% των πολιτών, καταγράφοντας συνεχή άνοδο από τον Ιανουάριο.

Το Κυπριακό παρέμεινε δεύτερο με 24%, ενώ ακολουθούσαν η διαφθορά, το μεταναστευτικό και η ακρίβεια. Ειδικά η ακρίβεια παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την ανασφάλεια των πολιτών και την τάση αποστασιοποίησης από τα παραδοσιακά κόμματα.

Ταυτόχρονα, το 40% των ψηφοφόρων δήλωνε ότι βασικό κριτήριο για την επιλογή του είναι ο ίδιος ο υποψήφιος και όχι το κόμμα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο, καθώς ενισχύει την προσωποκεντρική ψήφο και δίνει σημαντικό πλεονέκτημα σε υποψηφίους με προσωπική απήχηση, ακόμη και σε μικρότερα κόμματα.

Η άνοδος των μικρών κομμάτων και η ψήφος διαμαρτυρίας

Η μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων φαίνεται να λειτουργεί ευνοϊκά και για μικρότερα ή νεότερα κόμματα. Το ΑΛΜΑ, η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και η Volt εμφανίζονται σε αρκετές έρευνες να ενισχύονται όσο αυξάνεται η αμφισβήτηση προς τα παραδοσιακά κόμματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, η οποία σε ορισμένες δημοσκοπήσεις καταγράφει ποσοστά κοντά ή και πάνω από το 10%, απορροφώντας κυρίως ψήφο διαμαρτυρίας και αντισυστημική διάθεση.

Την ίδια ώρα, το ΕΛΑΜ εμφανίζεται να διατηρεί σταθερή δυναμική και να προσελκύει σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων, ιδιαίτερα μέσα από θεματολογία που σχετίζεται με το μεταναστευτικό και την ασφάλεια.

Το βασικό συμπέρασμα από όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ότι οι Βουλευτικές Εκλογές του 2026 δεν θα κριθούν αποκλειστικά από τις κομματικές συσπειρώσεις, αλλά από τη συμπεριφορά των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Παρά τη σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας όσο πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση, ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό πολιτών εξακολουθεί να παραμένει εκτός σταθερής κομματικής επιλογής. Η εικόνα αυτή δημιουργεί συνθήκες πρωτοφανούς ρευστότητας, με πιθανές ανατροπές τόσο στην τελική κατάταξη των κομμάτων όσο και στην κατανομή των βουλευτικών εδρών.

Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς τα κόμματα θα επιχειρήσουν να κερδίσουν μια δεξαμενή ψηφοφόρων που εμφανίζεται πιο απαιτητική, πιο επιφυλακτική και λιγότερο κομματικά δεσμευμένη από ποτέ.