Δημοσκόπηση OMEGA: Καθαρό προβάδισμα ΔΗΣΥ - Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Εκτίμηση αποτελέσματος

Σύμφωνα με την εκτίμηση αποτελέσματος, ο ΔΗΣΥ προηγείται με μέση τιμή 21,5%, με εύρος από 18,5% έως 24,5%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 20,0% (17,0%–23,0%), ενώ τρίτο κατατάσσεται το ΕΛΑΜ με 14,0% (11,5%–16,5%). Πιο πίσω βρίσκονται το ΑΛΜΑ με 12,0%, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 8,5%, το ΔΗΚΟ με 7,0%, το VOLT με 4,5%, η ΕΔΕΚ με 3,0% και οι Οικολόγοι με 2,5%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά.

Παράσταση νίκης

Στην παράσταση νίκης, ο ΔΗΣΥ καταγράφει ισχυρή κυριαρχία με 58%, αυξημένος κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 16% (-4%), ενώ 9% εκτιμά ότι θα επικρατήσει άλλο κόμμα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων/δεν απαντώ, που ανέρχεται στο 17%.

Κατανομή εδρών

Σε ό,τι αφορά την κατανομή εδρών, το σενάριο εξακομματικής Βουλής δίνει στον ΔΗΣΥ από 14 έως 17 έδρες, στο ΑΚΕΛ από 13 έως 16 και στο ΕΛΑΜ από 8 έως 10. Το ΑΛΜΑ εκτιμάται ότι θα λάβει 6 έως 8 έδρες, η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου από 5 εώς 7 έδρες ενώ ΔΗΚΟ από 4 εώς 6 έδρες. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, με οριακή ή περιορισμένη κοινοβουλευτική παρουσία, ανάλογα με το σενάριο.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών, με διαφοροποιήσεις τόσο στις θετικές όσο και στις αρνητικές γνώμες, στοιχείο που επηρεάζει άμεσα τη δυναμική των κομμάτων ενόψει της τελικής ευθείας.

Στην κορυφή των αρνητικών αξιολογήσεων βρίσκεται ο Χριστόφορος Τορναρίτης με 68% αρνητικές και μόλις 19% θετικές γνώμες, κάτι που δείχνει ισχυρά πολωμένη εικόνα εις βάρος του. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά αρνητικών καταγράφουν ο Φειδίας Παναγιώτου και ο Μάριος Καρογιάν (64% αρνητικές), με τις θετικές να περιορίζονται στο 30% και 23% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, πιο «ισορροπημένη» εικόνα παρουσιάζει η Αννίτα Δημητρίου, με 50% θετικές και 45% αρνητικές γνώμες, ενώ ο Στέφανος Στεφάνου κινείται επίσης κοντά σε ισορροπία (46% θετικές – 45% αρνητικές), καταγράφοντας μάλιστα άνοδο +4% στις θετικές αξιολογήσεις.

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του Οδυσσέα Μιχαηλίδης, ο οποίος συγκεντρώνει 45% θετικές έναντι 37% αρνητικών, διατηρώντας θετικό ισοζύγιο, αν και με πτώση -5% στις θετικές γνώμες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Ο Χρίστος Χριστού εμφανίζει 36% θετικές και 55% αρνητικές αξιολογήσεις, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος καταγράφει 34% θετικές έναντι 57% αρνητικών. Παρόμοια εικόνα έχει και ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους (16% θετικές – 55% αρνητικές).

Στα χαμηλότερα επίπεδα θετικών αξιολογήσεων βρίσκονται ο Νίκος Αναστασίου και η Ανδρομάχη Σοφοκλέους (20% θετικές), καθώς και ο Σταύρος Παπαδούρης (36% θετικές – 33% αρνητικές), με μικρές αλλά υπαρκτές μεταβολές.

Ταυτότητα έρευνας

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, με δικαίωμα ψήφου, καλύπτοντας παγκύπρια αστικές και αγροτικές περιοχές. Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI) κατά την περίοδο 14–21 Απριλίου 2026, με τυχαία δειγματοληψία. Το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων (RIM weighting) βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών και των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών του 2021.