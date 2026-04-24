Αναστάτωση στη Λάρνακα: Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου με Bentley σε κυκλικό κόμβο - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Roadreport, στο ατύχημα ενεπλάκησαν λεωφορείο δημόσιας μεταφοράς και πολυτελές όχημα τύπου sedan, το οποίο φέρεται να είναι μάρκας Bentley. Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ τα δύο οχήματα κινούνταν εντός του κυκλικού κόμβου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν από τη σκηνή, διακρίνεται εκτεταμένη ζημιά στο μπροστινό αριστερό μέρος του πολυτελούς οχήματος, με το φτερό να έχει συνθλιβεί και τον προβολέα να έχει καταστραφεί. Ζημιές υπέστη και το λεωφορείο στο μπροστινό του τμήμα, ενώ στο οδόστρωμα εντοπίζονται διάσπαρτα συντρίμμια, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Παρά την ένταση του ατυχήματος, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί. Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.