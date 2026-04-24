Άτυπη Σύνοδος: Ο οδικός χάρτης για «μία Ευρώπη», η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ενεργειακή απεξάρτηση - Όλα όσα έγιναν

Στο διήμερο οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ αλλά και περιφερειακοί εταίροι άγγιξαν θέματα όπως η ασφάλεια της Ευρώπης και το άρθρο 42.7, ζητήματα ενέργειας και την ανάγκη για ανεξαρτητοποίηση από ορυκτά καύσιμα και την προώθηση της δικής μας πράσινης ενέργειας καθώς και την ένταση στη Μ. Ανατολή και τις συνέπειές της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόσο στην άφιξη του στο Συνεδριακό Κέντρο το πρωί της Παρασκευής όσο και στη διάσκεψη Τύπου με την ολοκλήρωση της Άτυπης Συνόδου τόνισε ότι για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγική αυτονομία πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συζητήσεων για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (ΠΔΠ).

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα της περιοχής. Αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, καθώς και στη σημασία προετοιμασίας επιχειρησιακού σχεδίου για την ενεργοποίηση του άρθρου 42.7, εκφράζοντας συνολικά ικανοποίηση για την πορεία των συζητήσεων.

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν με εγκωμιαστικά σχόλια για τη φιλοξενία στην Κύπρο και πόσο κρίσιμη ήταν αυτή η συνάντηση τη δεδομένη στιγμή αφού η Κύπρος αποτελεί άγκυρα σταθερότητας στην περιοχή όπως ο ίδιος ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε.

«Μία Ευρώπη, Μία Αγορά»

Σημαντικό σημείο της Άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί η υπογραφή του Οδικού Χάρτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την επωνυμία «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά».

Με τον Κοινό Οδικό Χάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύονται να υλοποιήσουν το όραμα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», σύμφωνα με τους στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2026, μέσω καθοριστικής προόδου εντός του 2026 και το αργότερο έως το τέλος του 2027, στους ακόλουθους πέντε στρατηγικούς πυλώνες:

(1) απλούστευση των κανόνων,

(2) μια πιο ολοκληρωμένη Ενιαία Αγορά, μεταξύ άλλων με την άρση των δέκα πιο επιζήμιων φραγμών,

(3) προώθηση ισχυρών εμπορικών σχέσεων,

(4) μείωση των τιμών της ενέργειας και απεξάρτηση από τον άνθρακα,

(5) προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Οδικός Χάρτης αποτελεί μια πολιτική και επιχειρησιακή δέσμευση: στο παράρτημά του καθορίζονται βασικές νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες, καθώς και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη συμφωνίας.

Μ. Ανατολή και σχέσεις με ΕΕ

Την ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρώπης με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο συζήτησαν την Παρασκευή οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τους ηγέτες της Ιορδανίας, της Συρίας, της Αιγύπτου και του Λιβάνου, στο Άτυπο Συμβούλιο Ηγετών, που διεξήχθη στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έστειλε σαφές μήνυμα ότι «η αυτοσυγκράτηση πρέπει να υπερισχύσει της κλιμάκωσης, Η διπλωματία πρέπει να παραμείνει στην πρώτη γραμμή και ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της σταθερότητας». Τόνισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι παρούσα, συμμετέχει ενεργά και συνεργάζεται στενά με τους εταίρους της σε αυτό το μέρος της γειτονιάς της, δεσμευμένη στην προώθηση των κοινών μας στόχων για σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε – μεταξύ άλλων – ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη δείξει τις καταστροφικές του συνέπειες, προσθέτοντας ότι η ΕΕ στέκεται με αλληλεγγύη στις χώρες και στους λαούς της περιοχής. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ξανανοίξουν αμέσως, χωρίς περιορισμούς και χωρίς διόδια. «Η κατάσταση στον Λίβανο είναι θέμα μεγάλης ανησυχίας για εμάς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Χεζμπολάχ είναι υπαρξιακή απειλή για τον Λίβανο και αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε – μεταξύ άλλων - ότι «κοινός μας στόχος είναι να διαπραγματευθούμε μια διαρκή ειρήνη που να προνοεί ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ». Εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ στους εταίρους της στη Μέση Ανατολή, ζήτησε να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, ενώ τόνισε ότι δεν αρκεί η προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, ευχαρίστησε τα κράτη του Κόλπου για τη στήριξή τους στον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών. Αναφερόμενη στις σχέσεις της ΕΕ με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή, είπε ότι «οι δεσμοί γίνονται ισχυρότεροι σε περιόδους κρίσης. Δεν είμαστε απλώς εταίροι στη διαχείριση της κρίσης, αλλά εταίροι για το μέλλον».

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ανέφερε ότι στη συνάντηση περιέγραψε την πραγματικότητα του Λιβάνου. Ο πόλεμος ήρθε σε μια εποχή όπου ο Λίβανος δεν είχε ακόμα ανακάμψει από προηγούμενους πολέμους, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα του «πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ανθρωπιστικό τίμημα». Παρόλα αυτά, συνέχισε, ο Λίβανος δεν θεωρεί ότι αντιμετωπίζει σύρραξη, αλλά βλέπει τεράστιες δυνατότητες για οικονομική ολοκλήρωση και διασύνδεση σε υπηρεσίες και εμπόριο.

Ο Πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ Αλ Σάρα, δήλωσε ότι η συνάντηση «δείχνει πολιτική ωριμότητα». Είπε ακόμη ότι η ασφάλεια της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής είναι αλληλένδετες, σημειώνοντας ότι «η Ευρώπη χρειάζεται τη Συρία όσο η Συρία χρειάζεται την Ευρώπη». Επιπλέον, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της για την επιθετικότητα του Ισραήλ στο έδαφος της χώρας του.

Σημαντική συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου

Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Αιγύπτου υπέγραψαν στο πλαίσιο διμερής συνάντησης κατά την Άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λευκωσία Κοινή Διακήρυξη για Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κύπρου-Αιγύπτου.

Πρόκειται για μια Διακήρυξη που προσδίδει ουσιαστικό πολιτικό βάθος, διασφαλίζει θεσμική συνέχεια και ενισχύει το πρακτικό περιεχόμενο στις ήδη εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Θέτει τη συνεργασία Κύπρου - Αιγύπτου σε ένα ακόμη πιο σαφή και συνεκτικό πλαίσιο, με συγκεκριμένους άξονες, ενισχυμένο και πιο συστηματικό συντονισμό και σαφή προοπτική υλοποίησης σε τομείς που έχουν άμεση σημασία για τα εθνικά συμφέροντα και των δύο κρατών.

Κοινή Δήλωση για τη συνάντηση των ηγετών της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας με θέμα το Μεταναστευτικό σε σχέση με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα το βράδυ της Πέμπτης 23 Απριλίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με τους ηγέτες της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας συζήτησαν τον συντονισμό κοινών πρωτοβουλιών για την αποτροπή μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης αντίστοιχης με εκείνη του 2015.

Τόνισαν την ανάγκη για διπλωματική επίλυση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες της περιοχής και παροχή στήριξης στους πληγέντες πληθυσμούς, ενώ εξέτασαν μέτρα για αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης και ανέθεσαν στους αρμόδιους υπουργούς να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενσωμάτωση των εθνικών δράσεων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.