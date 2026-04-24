Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Υπάρχει μια σειρά από ερωτήματα στα οποία πρέπει να βρούμε απάντηση... Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη συζήτηση»

Ανέφερε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις χώρες της περιοχής και να αναβαθμίσει τη συνεργασία με στρατηγικό τρόπο, προσθέτοντας ότι θα συζητηθούν επίσης θέματα ενέργειας και το άρθρο 42.7.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη οι συζητήσεις χθες το βράδυ αφορούσαν τον τρόπο ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θέματα ενέργειας, άμυνας και ασφάλειας.

«Και σήμερα, στο πλαίσιο αυτό, θα συζητήσουμε πώς θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα υπογράψω μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον οδικό χάρτη 'Μία Ευρώπη, Μία Αγορά', ο οποίος θέτει πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά μας», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι, ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό, εάν η ΕΕ επιθυμεί να καταστεί στρατηγικά αυτόνομη να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους, οπότε η σημερινή συζήτηση για το ΠΔΠ είναι πολύ σημαντική. «Προσδοκώ να έχουμε μια πολιτική και όχι τεχνική συζήτηση. Στόχος μας ως Προεδρία είναι να παρουσιάσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έως τον Ιούνιο, ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο με πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι είναι πολύ περήφανος που φιλοξενεί σήμερα τους ηγέτες της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

«Από τη χθεσινή συζήτηση κατέστη σαφές ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της περιοχής, να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας με στρατηγικό τρόπο. Και στο πλαίσιο αυτό, το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο για παράδειγμα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, έχουμε κάποιες ιδέες και, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, έχουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις να θέσουμε σήμερα επί τάπητος και προσβλέπω στις συζητήσεις μας», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος είπε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής, καθώς οι χώρες της περιοχής εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας προκειμένου να επιτευχθεί μόνιμη αποκλιμάκωση. Όπως ανέφερα χθες το βράδυ, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αποκλιμάκωση στην περιοχή χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επεσήμανε.

Ερωτηθείς για άλλες προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε τα παραδείγματα της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Λίβανο για μια στρατηγική και συνολική συμφωνία.

«Πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με το συριακό καθεστώς. Όπως γνωρίζετε εξακολουθούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις κατά του συριακού καθεστώτος. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, μια σταδιακή προσέγγιση για να τους βοηθήσουμε. Και ταυτόχρονα, αν ανταποκριθούν, θα ανταποκριθούμε και εμείς με την άρση των κυρώσεων. Έχουμε μια σειρά από ιδέες για τις χώρες της περιοχής. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα, σχεδιάζω επίσης να επισκεφθώ τις χώρες του Κόλπου, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, για να τις ενημερώσω σχετικά με τη σημερινή σύνοδο κορυφής και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μαζί», σημείωσε.

Σε ερώτηση σχετικά με την ενέργεια, είπε ότι χθες το βράδυ οι ηγέτες συζήτησαν για την ενεργειακή κρίση από δύο οπτικές.

Η πρώτη, εξήγησε, είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή και η συζήτηση θα συνεχιστεί. «Στην πραγματικότητα, αποφασίσαμε χθες το βράδυ να ζητήσουμε από τους υπουργούς Οικονομικών να συνεχίσουν τη συζήτηση. Τον Μάιο θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις του ECOFIN, μία τακτική στις 5 Μαΐου και μία άτυπη στην Κύπρο στις 22 και 23 Μαΐου, προκειμένου να επιστρέψουμε με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για βραχυπρόθεσμα μέτρα σχετικά με την ενεργειακή κρίση», επεσήμανε.

«Ταυτόχρονα, βλέπουμε τη γενική εικόνα. Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση και, στο πλαίσιο της επιθυμίας μας να γίνουμε στρατηγικά αυτόνομοι, η γενική εικόνα είναι η επίτευξη της ενεργειακής ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το δίκτυο, για παράδειγμα, το ενεργειακό δίκτυο, είναι πολύ σημαντικό και ως Προεδρία, αποτελεί προτεραιότητα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια γενική συμφωνία προσέγγισης μέχρι τον Ιούνιο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς επίσης για το άρθρο 42.7, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν χθες το βράδυ ότι η Επιτροπή θα προετοιμάσει ένα σχέδιο ανταπόκρισης σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ενεργοποιήσει το άρθρο 42.7.

«Υπάρχει μια σειρά από ερωτήματα στα οποία πρέπει να βρούμε απάντηση. Ας πούμε ότι η Γαλλία ενεργοποιεί το άρθρο 42.7. Ποιες χώρες θα είναι οι πρώτες που θα ανταποκριθούν στο αίτημα της γαλλικής Κυβέρνησης; Ποιες είναι οι ανάγκες της κυβέρνησης ή της χώρας που ενεργοποιεί το άρθρο 42.7; Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε ένα σχέδιο, ώστε να γνωρίζουμε πότε και αν ένα κράτος μέλος ενεργοποιήσει το άρθρο 42.7, να έχουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο έτοιμο για εφαρμογή», εξήγησε.

Ερωτηθείς αν είναι ικανοποιημένος από τις συζητήσεις, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε καταφατικά.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη συζήτηση, είμαι πολύ ικανοποιημένος που όλα τα κράτη μέλη και τα κράτη μέλη που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και εκείνες οι χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ αναγνωρίζουν την ανάγκη να υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο όταν ενεργοποιείται το άρθρο 42.7», κατέληξε.