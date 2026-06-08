VIDEO: «Καίνε» οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες – Φόβοι για νέες αυξήσεις

Όπως ανέφερε η Νομική Λειτουργός του Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου, οι περισσότερες καταγγελίες προέρχονται από πολυμελείς οικογένειες, οι οποίες διαπιστώνουν σημαντική αύξηση στο συνολικό κόστος μιας εξόδου στην παραλία. Σύμφωνα με την ίδια, οι καταναλωτές εκφράζουν δυσαρέσκεια τόσο για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών να επιτρέψει υψηλότερες ανώτατες χρεώσεις όσο και για το γεγονός ότι αρκετοί δήμοι και ανάδοχοι επέλεξαν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο περιθώριο.

Η κ. Χρίστου εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι οι αυξήσεις ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν δήμοι που μέχρι στιγμής δεν έχουν αναπροσαρμόσει τις τιμές τους. Παράλληλα, στον Σύνδεσμο έχουν φτάσει καταγγελίες για αποδείξεις πληρωμής στις οποίες, όπως υποστηρίζεται, έχουν τροποποιηθεί χειρόγραφα τα ποσά που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, προκαλώντας ερωτήματα γύρω από τη διαφάνεια των χρεώσεων.

Παράπονα καταγράφονται και για περιπτώσεις όπου λουόμενοι υποστηρίζουν ότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα να ενοικιάσουν μόνο μία ξαπλώστρα, αλλά καλούνται να πληρώσουν ολόκληρο σετ με ομπρέλα, ακόμη και όταν επισκέπτονται μόνοι τους την παραλία. Η Νομική Λειτουργός του Συνδέσμου σημείωσε ότι αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγγελθεί και κατά τα προηγούμενα χρόνια.

«Υπάρχει ανησυχία ότι οι αυξήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, υπενθύμισε ότι σε κάθε οργανωμένη παραλία θα πρέπει να είναι αναρτημένος τιμοκατάλογος με όλες τις ισχύουσες χρεώσεις, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων το ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν.

Αναφερόμενη στις ανατιμήσεις, η κ. Χρίστου διερωτήθηκε ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν ορισμένους δήμους και αναδόχους στην αύξηση των τιμών. «Δεν φαίνεται να έχει επιβληθεί κάποιο νέο κόστος ή τέλος που να δικαιολογεί τις αυξήσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το γεγονός αυτό ενισχύει τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Όπως εξήγησε, δεν έχουν ακολουθήσει όλοι οι δήμοι την ίδια πολιτική. Στη Λάρνακα, από τις Φοινικούδες μέχρι το Μακένζι, οι χρεώσεις παραμένουν αμετάβλητες, στα 2,50 ευρώ ανά ξαπλώστρα και 2,50 ευρώ ανά ομπρέλα. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι για πολλούς λουόμενους εξακολουθεί να αποτελεί επιπλέον επιβάρυνση το κόστος στάθμευσης.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες επαρχίες, ανέφερε ότι στην Πάφο οι αυξήσεις εφαρμόζονται ήδη από την 1η Μαΐου, ενώ τόσο ο Δήμος Λεμεσού όσο και ο Δήμος Κουρίου έχουν γνωστοποιήσει ότι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις. Παρ’ όλα αυτά, το ενδεχόμενο αυξήσεων σε άλλες περιοχές της επαρχίας παραμένει ανοικτό.

Η διαφορετική εικόνα που επικρατεί από δήμο σε δήμο, σύμφωνα με την κ. Χρίστου, προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές, οι οποίοι συχνά δεν γνωρίζουν σε ποιες παραλίες έχουν αυξηθεί οι χρεώσεις και σε ποιες όχι. Για τον λόγο αυτό κάλεσε τις τοπικές αρχές να ενημερώνουν έγκαιρα και με σαφήνεια το κοινό για τις τιμές που εφαρμόζονται.

Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες μπορούν να καταλαμβάνουν μέχρι και το 50% της χωρητικότητας μιας παραλίας και τόνισε πως οι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό ή απλώς την πετσέτα τους στους ελεύθερους χώρους. «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτό το δικαίωμα παραβιάζεται, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται είτε στον Σύνδεσμο Καταναλωτών είτε στον αρμόδιο δήμο», κατέληξε.

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