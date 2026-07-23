Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού οδηγούσε 22χρονος Ελληνοκύπριος, έχοντας ως συνεπιβάτιδα 21χρονη από τη Γερμανία.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε σημείο του δρόμου όπου υπάρχει στροφή, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας. Το όχημα βγήκε εκτός πορείας, προσέκρουσε σε δέντρα και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Από τη σύγκρουση και οι δύο νεαροί τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Ο 22χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη ρήξη σπλήνας, ενώ διαπιστώθηκαν επίσης αιμορραγίες στο στομάχι και το έντερο.

Η νεαρή Γερμανίδα συνεπιβάτιδα υπέστη κατάγματα στα άκρα και παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις στη σκηνή, η μοτοσικλέτα δεν έφερε πινακίδες εγγραφής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από την Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι και οι δύο επέβαιναν στη μοτοσικλέτα φορώντας προστατευτικά κράνη.