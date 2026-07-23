Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα αυτοκίνητο παρασύρεται από τη δίνη του ανεμοστρόβιλου, σηκώνεται από το οδόστρωμα και εκτοξεύεται αρκετά μέτρα μακριά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

A tornado sent a car airborne in Haining, Zhejiang Province in China on Sunday.... 👀pic.twitter.com/qX0AZpFt7J — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 22, 2026



Ο ανεμοστρόβιλος συνεχίζει την καταστροφική του πορεία, ξεριζώνοντας δέντρα, ενώ οι οδηγοί ακινητοποιούν τα οχήματά τους προσπαθώντας να προστατευθούν από τη μανία της φύσης.

Ο ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε εν μέσω της επέλασης του τυφώνα Bavi, ο οποίος έπληξε τη Ζετζιάνγκ με σφοδρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, αφήνοντας πίσω του σοβαρές ζημιές.

Wild scenes as powerful winds ripped through Sanqiao Subdistrict, Weiyang District, Xi’an, Shaanxi Province, China, sending debris flying, toppling trees, and forcing people to run for safety.(July 21,2026) pic.twitter.com/eYxZRjMu9Z — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 22, 2026

Οι κινεζικές αρχές προχώρησαν σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις, με περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ χιλιάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από τους σφοδρούς ανέμους.

Πηγή: protothema.gr