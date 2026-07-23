Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα
ΔΙΕΘΝΗ

Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα

 23.07.2026 - 08:14
Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα

Σκηνές που κόβουν την ανάσα καταγράφει βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου στην Κίνα, όπου ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος, που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Bavi, σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα αυτοκίνητο παρασύρεται από τη δίνη του ανεμοστρόβιλου, σηκώνεται από το οδόστρωμα και εκτοξεύεται αρκετά μέτρα μακριά.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

 


Ο ανεμοστρόβιλος συνεχίζει την καταστροφική του πορεία, ξεριζώνοντας δέντρα, ενώ οι οδηγοί ακινητοποιούν τα οχήματά τους προσπαθώντας να προστατευθούν από τη μανία της φύσης.

Ο ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε εν μέσω της επέλασης του τυφώνα Bavi, ο οποίος έπληξε τη Ζετζιάνγκ με σφοδρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, αφήνοντας πίσω του σοβαρές ζημιές.

 

 

Οι κινεζικές αρχές προχώρησαν σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις, με περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ χιλιάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από τους σφοδρούς ανέμους.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σφοδρή τροχαία σύγκρουση σε πολυσύχναστο δρόμο στη Λευκωσία - Όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο
Νυφική φωτογραφία από το 1974 αναζητά τους ιδιοκτήτες της – Συγκινητική έκκληση από τα κατεχόμενα
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Από την κοινή παρέα στο φονικό στο δικηγορικό γραφείο - Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη
Σήμανε συναγερμός: Στιγμές αναστάτωσης στην Άλασσα από πυρκαγιά σε όχημα - Δείτε βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σήμανε συναγερμός: Στιγμές αναστάτωσης στην Άλασσα από πυρκαγιά σε όχημα - Δείτε βίντεο

 23.07.2026 - 08:05
Επόμενο άρθρο

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Από την κοινή παρέα στο φονικό στο δικηγορικό γραφείο - Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη

 23.07.2026 - 08:26
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον δρόμο Λατσιού – Λουτρών της Αφροδίτης, με αποτέλεσμα δύο νεαρά άτομα ηλικίας 22 και 21 ετών να μεταφερθούν τραυματισμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη

  •  23.07.2026 - 07:30
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα» – Το μήνυμα με φόντο την άφιξη Γκουτέρες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα» – Το μήνυμα με φόντο την άφιξη Γκουτέρες

  •  23.07.2026 - 06:35
ΕΔΕΚ: Η μάχη της επόμενης ημέρας άρχισε- Μεταβατική προεδρία, αμφισβήτηση και η σύγκρουση για την «ψυχή» του κόμματος

ΕΔΕΚ: Η μάχη της επόμενης ημέρας άρχισε- Μεταβατική προεδρία, αμφισβήτηση και η σύγκρουση για την «ψυχή» του κόμματος

  •  23.07.2026 - 06:25
Στο «κόκκινο» ξανά το ηλεκτρικό σύστημα: Αυξάνεται η ζήτηση – Φόβοι για νέες διακοπές ρεύματος σήμερα

Στο «κόκκινο» ξανά το ηλεκτρικό σύστημα: Αυξάνεται η ζήτηση – Φόβοι για νέες διακοπές ρεύματος σήμερα

  •  23.07.2026 - 06:30
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Από την κοινή παρέα στο φονικό στο δικηγορικό γραφείο - Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Από την κοινή παρέα στο φονικό στο δικηγορικό γραφείο - Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη

  •  23.07.2026 - 08:26
Νυφική φωτογραφία από το 1974 αναζητά τους ιδιοκτήτες της – Συγκινητική έκκληση από τα κατεχόμενα

Νυφική φωτογραφία από το 1974 αναζητά τους ιδιοκτήτες της – Συγκινητική έκκληση από τα κατεχόμενα

  •  23.07.2026 - 08:30
Σφοδρή τροχαία σύγκρουση σε πολυσύχναστο δρόμο στη Λευκωσία - Όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

Σφοδρή τροχαία σύγκρουση σε πολυσύχναστο δρόμο στη Λευκωσία - Όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο

  •  23.07.2026 - 08:34
Ο καύσωνας «δοκιμάζει» τα ελαστικά – Οι έλεγχοι που μπορούν να προλάβουν δυσάρεστες εκπλήξεις

Ο καύσωνας «δοκιμάζει» τα ελαστικά – Οι έλεγχοι που μπορούν να προλάβουν δυσάρεστες εκπλήξεις

  •  23.07.2026 - 06:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα