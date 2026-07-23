Καύσωνας: Διακοπή υπαίθριων βαριών και μέτριων εργασιών αυτές τις ώρες

Όπως αναφέρεται, η προειδοποίηση σε πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας και η διακοπή εργασιών αφορά το εσωτερικό (περιοχές με υψόμετρο κάτω από 300 μέτρα, που απέχουν πέραν των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή).

Συμπληρώνεται ότι για κάθε άλλη περίπτωση (ελαφριές εργασίες και σε περιοχές που δεν ισχύει το πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας), με βάση τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014, 2020 και 2023, τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν, στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες, τις παραμέτρους (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο, ενώ σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας, πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και να εφαρμόζουν εναλλαγή εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Σχετικά μέτρα περιλαμβάνουν την οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό, τη διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου τούτο είναι δυνατόν, την εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας, και την αποφυγή όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12 μ.μ. και 4 μ.μ.).

Συνιστάται επίσης η διαρκής διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 - 15°C), η χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν όπως είδη από βαμβάκι και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου, η αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών και η κατάρτιση των εργαζομένων.

Το ΤΕΕ επισημαίνει ακόμη ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής, όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 39°C και 46°C, η διακοπή εργασιών καθορίζεται και από τα επίπεδα σχετικής υγρασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της εργασίας (ελαφριά, μέτρια ή βαριά).

Παραθέτοντας σχετικά παραδείγματα, το ΤΕΕ αναφέρει ότι ελαφριά θεωρείται η εργασία γραφείου, επιστασία, εργασία σε πάγκο με ελαφριά εργαλεία, συνήθης οδήγηση ενώ μέτρια θεωρείται η τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα.

Αντίστοιχα, βαριά εργασία θεωρείται η έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους πέραν των 15 kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα.

Το Τμήμα καλεί εργοδότες και εργαζόμενους να τηρούν πιστά τα προβλεπόμενα μέτρα, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών συνθηκών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ