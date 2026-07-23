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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: «Η επίσκεψη Γκουτέρες δεν είναι ούτε αποχαιρετισμός ούτε σημαίνει αυτόματη λύση»

 23.07.2026 - 10:04
Έρχιουρμαν: «Η επίσκεψη Γκουτέρες δεν είναι ούτε αποχαιρετισμός ούτε σημαίνει αυτόματη λύση»

Η επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο δεν συνιστά ούτε «αποχαιρετιστήριο ταξίδι» ούτε σημαίνει ότι η συνολική διευθέτηση του Κυπριακού βρίσκεται προ των πυλών, δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η μεθοδολογία των συνομιλιών.

Σύμφωνα με την «Κίπρις», ο κ. Έρχιουρμαν, μιλώντας στο KIBRIS TV, χαρακτήρισε σημαντική την επίσκεψη Γκουτέρες, σημείωσε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαδικασίες χωρίς περιεχόμενο. «Δεν θα κάνω διαπραγμάτευση για χάρη της διαπραγμάτευσης, ούτε θα πάω σε πενταμερή για χάρη της πενταμερούς», ανέφερε.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, η ρύθμιση των δικαιωμάτων «υπηκοότητας» των παιδιών που προέρχονται από μικτούς γάμους και η συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού θα ενισχύσουν το κλίμα εμπιστοσύνης. Πρόσθεσε ότι σημασία έχει το περιεχόμενο και όχι η ονομασία του μοντέλου λύσης, ενώ ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν θα παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους επί των ενεργειακών πόρων, των θαλάσσιων ζωνών και του πλούτου του νησιού.

Μιλώντας για τις υποθέσεις περιουσιών, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή ηγεσία ότι χρησιμοποιεί το δίκαιο ως πολιτικό εργαλείο και αναφέρθηκε στον ρόλο της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας». Σχολιάζοντας τη συζήτηση γύρω από την ονομασία του παράνομου μορφώματος, είπε ότι «το όνομα και το σύστημά μας είναι γνωστά».

Ως προς τις σχέσεις του με την «κυβέρνηση», ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι η επιστροφή νομοσχεδίων στη «βουλή» δεν αποτελεί ένδειξη ασυμφωνίας αλλά εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, λέγοντας ότι τα προβλήματα επιλύονται μέσω διαλόγου και διπλωματίας και όχι με αντιπαραθέσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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