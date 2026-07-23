Να πλένουμε τα αυγά πριν μπουν στο ψυγείο; Τι λένε οι ειδικοί

Γιατί δεν πρέπει να πλένουμε τα αυγά πριν τα αποθηκεύσουμε;

Το πλύσιμο των αυγών πριν από την αποθήκευσή τους στο ψυγείο μοιάζει λογικό, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι η σωστή πρακτική. Αντί να τα προστατεύσει, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, ιδιαίτερα αν δημιουργηθούν μικρορωγμές στο κέλυφος ή αν η υγρασία διευκολύνει τη μεταφορά μικροοργανισμών μέσω των φυσικών πόρων του.

Για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι τα αυγά κατηγορίας Α δεν πρέπει γενικά να πλένονται ή να καθαρίζονται, καθώς το κέλυφος και η εξωτερική του μεμβράνη αποτελούν φυσικό φραγμό απέναντι στα βακτήρια.

Αν αγοράζετε αυγά από το σούπερ μάρκετ, βάλτε τα κατευθείαν στο ψυγείο μέσα στη συσκευασία τους. Έτσι, προστατεύονται καλύτερα από τις αλλαγές θερμοκρασίας και από την απορρόφηση οσμών άλλων τροφίμων.

Προσοχή: Μην πλένετε τα αυγά με σαπούνι

Αν κάποιοι πιστεύουν ότι το σαπούνι απολυμαίνει το κέλυφος, οι ειδικοί δεν τον συνιστούν. Το κέλυφος είναι πορώδες και μπορεί να απορροφήσει υπολείμματα καθαριστικών.