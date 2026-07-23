Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΝα πλένουμε τα αυγά πριν μπουν στο ψυγείο; Τι λένε οι ειδικοί
ΥΓΕΙΑ

Να πλένουμε τα αυγά πριν μπουν στο ψυγείο; Τι λένε οι ειδικοί

 23.07.2026 - 11:10
Να πλένουμε τα αυγά πριν μπουν στο ψυγείο; Τι λένε οι ειδικοί

Πολλοί πλένουν τα αυγά μόλις επιστρέψουν από το σούπερ μάρκετ ή τη λαϊκή αγορά, πιστεύοντας ότι έτσι προστατεύουν την υγεία τους. Μήπως όμως το κέλυφος και η εξωτερική του μεμβράνη αποτελούν φυσικό φραγμό απέναντι στα βακτήρια; Ας δούμε τι λένε οι ειδικοί.

Γιατί δεν πρέπει να πλένουμε τα αυγά πριν τα αποθηκεύσουμε;

Το πλύσιμο των αυγών πριν από την αποθήκευσή τους στο ψυγείο μοιάζει λογικό, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι η σωστή πρακτική. Αντί να τα προστατεύσει, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιμόλυνσης, ιδιαίτερα αν δημιουργηθούν μικρορωγμές στο κέλυφος ή αν η υγρασία διευκολύνει τη μεταφορά μικροοργανισμών μέσω των φυσικών πόρων του.

Για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι τα αυγά κατηγορίας Α δεν πρέπει γενικά να πλένονται ή να καθαρίζονται, καθώς το κέλυφος και η εξωτερική του μεμβράνη αποτελούν φυσικό φραγμό απέναντι στα βακτήρια.

Αν αγοράζετε αυγά από το σούπερ μάρκετ, βάλτε τα κατευθείαν στο ψυγείο μέσα στη συσκευασία τους. Έτσι, προστατεύονται καλύτερα από τις αλλαγές θερμοκρασίας και από την απορρόφηση οσμών άλλων τροφίμων.

Προσοχή: Μην πλένετε τα αυγά με σαπούνι

Αν κάποιοι πιστεύουν ότι το σαπούνι απολυμαίνει το κέλυφος, οι ειδικοί δεν τον συνιστούν. Το κέλυφος είναι πορώδες και μπορεί να απορροφήσει υπολείμματα καθαριστικών.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σφοδρή τροχαία σύγκρουση σε πολυσύχναστο δρόμο στη Λευκωσία - Όχημα «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Ένα πρόσωπο στο νοσοκομείο
Νυφική φωτογραφία από το 1974 αναζητά τους ιδιοκτήτες της – Συγκινητική έκκληση από τα κατεχόμενα
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Από την κοινή παρέα στο φονικό στο δικηγορικό γραφείο - Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη
Σήμανε συναγερμός: Στιγμές αναστάτωσης στην Άλασσα από πυρκαγιά σε όχημα - Δείτε βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τηλεφωνικές απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί όταν απαντάτε σε κλήση

 23.07.2026 - 11:06
Επόμενο άρθρο

Ραγδαίες εξελίξεις: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για το βίντεο με ανήλικο ΑμεΑ

 23.07.2026 - 11:18
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον δρόμο Λατσιού – Λουτρών της Αφροδίτης, με αποτέλεσμα δύο νεαρά άτομα ηλικίας 22 και 21 ετών να μεταφερθούν τραυματισμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: 22χρονος διασωληνωμένος μετά από ανατροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε και 21χρονη

  •  23.07.2026 - 07:30
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα» – Το μήνυμα με φόντο την άφιξη Γκουτέρες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα» – Το μήνυμα με φόντο την άφιξη Γκουτέρες

  •  23.07.2026 - 06:35
Έρχιουρμαν: «Η επίσκεψη Γκουτέρες δεν είναι ούτε αποχαιρετισμός ούτε σημαίνει αυτόματη λύση»

Έρχιουρμαν: «Η επίσκεψη Γκουτέρες δεν είναι ούτε αποχαιρετισμός ούτε σημαίνει αυτόματη λύση»

  •  23.07.2026 - 10:04
Νέο «χτύπημα» από το Ανώτατο στην υπόθεση Τζιαπούρα – Γιατί ακυρώθηκε το ένταλμα για τις τραπεζικές θυρίδες

Νέο «χτύπημα» από το Ανώτατο στην υπόθεση Τζιαπούρα – Γιατί ακυρώθηκε το ένταλμα για τις τραπεζικές θυρίδες

  •  23.07.2026 - 10:03
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Από την κοινή παρέα στο φονικό στο δικηγορικό γραφείο - Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Από την κοινή παρέα στο φονικό στο δικηγορικό γραφείο - Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη

  •  23.07.2026 - 08:26
Νυφική φωτογραφία από το 1974 αναζητά τους ιδιοκτήτες της – Συγκινητική έκκληση από τα κατεχόμενα

Νυφική φωτογραφία από το 1974 αναζητά τους ιδιοκτήτες της – Συγκινητική έκκληση από τα κατεχόμενα

  •  23.07.2026 - 08:30
Επείγουσα έκκληση για αίμα μετά από τροχαίο με δύο πολυτραυματίες - Φωτογραφία

Επείγουσα έκκληση για αίμα μετά από τροχαίο με δύο πολυτραυματίες - Φωτογραφία

  •  23.07.2026 - 10:42
Οκτώ χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι: «Καήκαμε στον δρόμο, είχαν περιθώριο αντίδρασης οι υπεύθυνοι»

Οκτώ χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι: «Καήκαμε στον δρόμο, είχαν περιθώριο αντίδρασης οι υπεύθυνοι»

  •  23.07.2026 - 09:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα