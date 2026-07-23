Πρόλαβαν τα χειρότερα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σκαρίνου - Προστατεύθηκε περιβόλι – Κατέκαυσε τέσσερα δεκάρια ξηράς βλάστησης

Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η φωτιά κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου τεσσάρων δεκαρίων από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βασιλικού στη Λάρνακα και την ΕΜΑΚ, καθώς και τρία πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών με δέκα δασοπυροσβέστες.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης τρία πυροσβεστικά οχήματα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και ένα εκμισθωμένο βυτιοφόρο.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να προστατεύσουν παρακείμενο περιβόλι, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς.