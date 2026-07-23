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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σήμανε συναγερμός: Στιγμές αναστάτωσης στην Άλασσα από πυρκαγιά σε όχημα - Δείτε βίντεο

 23.07.2026 - 08:05
Σήμανε συναγερμός: Στιγμές αναστάτωσης στην Άλασσα από πυρκαγιά σε όχημα - Δείτε βίντεο

Στις φλόγες τυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/07) όχημα στον δρόμο της Άλασσας, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φωτιά σε όχημα στον δρόμο Αλασσας: Μαύροι καπνοί και κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε εικόνα

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:15, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα παραδόθηκε ολοκληρωτικά στις φλόγες. Από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στη σκηνή έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και στη διασφάλιση της περιοχής. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Βίντεο που κατέγραψε συνεργάτης του RoadReportCY αποτυπώνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, ενώ διακρίνονται οχήματα έκτακτης ανάγκης να παραμένουν στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

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