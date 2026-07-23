Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Οι Χούθι χτυπούν σαουδαραβικά τάνκερ, οι ΗΠΑ συνεχίζουν το «σφυροκόπημα» στο Ιράν

Ωστόσο την ίδια ώρα οι Χούθι της Υεμένης, με την επίθεσή τους σε δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοιο, διευρύνουν κατά πολύ το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο κλείνοντας -ή, τουλάχιστον αυτό δηλώνουν ότι θα κάνουν- την Ερυθρά Θάλασσα.

Επιθέσεις από τους Χούθι

Λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωσή του ότι επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, οι Χούθι της Υεμένης έπληξαν με drone και πυραύλους δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά θάλασσα.





Το σιιτικό κίνημα Ανσαραλά που πρόσκειται στο Ιράν, ανέφερε μέσω Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης», δηλαδή ο στρατιωτικός του βραχίονας, «διεξήγαγαν επιτυχή στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας δυο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό».



Προσθέτουν ότι ήταν τα πλοία «Encelia» και «Layla» ενώ υποστηρίζουν ότι ανάγκασαν άλλα 10 να κάνουν αναστροφή.

Η σαουδαραβική πλευρά επιβεβαίωσε ότι ένα από τα δύο πλοία φλέγεται.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαίωσε ότι τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστου» τύπου «βλήμα» στην Ερυθρά Θάλασσα, περίπου 70 ναυτικά μίλια (130 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας.

Από το χτύπημα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά που επιχειρεί να σβήσει το πλήρωμα. Πάντως αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.





Νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι εξαπέλυσε νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν.



«Στις 00:30 (ώρα Ελλάδας), δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων», αναφέρει η CENTCOM σε ανάρτησή στο X.



Προσθέτει αυτό που σχεδόν χωρίς διαφορά μεταφέρει σε κάθε ανάρτηση για τις πολεμικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ: «Η αποστολή θα συνεχιστεί προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», συμπεριλαμβανομένων και του Στενού του Ορμούζ.









Οι πρώτες αναφορές μιλούν για δύο νεκρούς σε συνοριακό πέρασμα στο Κουζεστάν, μεταξύ Ιράν και Ιράκ. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Τζασκ, το Μπαντάρ Αμπάς και το Μπουσέρ.



Παράλληλα, για άλλη μια ημέρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνάς του αντιμετώπισαν επίθεση «εχθρικών drone». Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκε η βάση Αλί Αλ Σαλέμ.



Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες δηλώσεις του, συνέχισε να κρατά σκληρή γραμμή τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» κάθε φορά που το Ιράν επιτίθεται σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.



Εν τω μεταξύ, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ότι «σταμάτησαν» τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς.



Τα τρία τάνκερ προσπαθούσαν να «περάσουν από τη ναρκοθετημένη νότια διαδρομή, αλλά «αφού το ένα εξερράγη και πήρε φωτιά, τα άλλα δύο έκαναν γρήγορα αναστροφή», κατά την ανακοίνωση.



Τα Στενά θα παραμείνουν «εντελώς κλειστλα όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή», τόνισαν οι Φρουροί. «Κανένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο δεν θα μπαίνει ούτε θα βγαίνει» και «αν οποιοδήποτε πλοίο παραπλανηθεί από την Αμερική και προσπαθήσει να περάσει χωρίς συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα υφίσταται την ίδια τύχη», πρόσθεσαν.





Ανοδικά για άλλη μια ημέρα το πετρέλαιο

Την Τετάρτη, το Μπρεντ ξεπέρασε προσωρινά τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ωθώντας υψηλότερα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Τελικά η τιμή του σταθεροποιήθηκε λίγο πάνω από τα 94 δολάρια, ενώ και το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε αυξημένο κατά 3% στα 86,83 δολάρια το βαρέλι.



Οι τιμές του μαύρου χρυσού έχουν κερδίσει πάνω από 20% αυτό το μήνα, μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.



Την Πέμπτη, με το άνοιγμα των αγορών, το μπρεντ πέρασε πάνω από 96 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουνίου, ενώ το WTI διαπραγματευόταν στα 88,27 δολάρια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα