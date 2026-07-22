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ΔΙΕΘΝΗ

Φονικές πλημμύρες στην Ινδία: Η στιγμή που ορμητικά νερά παρασύρουν μαγαζιά κοντά στο Κασμίρ

 22.07.2026 - 13:19
Φονικές πλημμύρες στην Ινδία: Η στιγμή που ορμητικά νερά παρασύρουν μαγαζιά κοντά στο Κασμίρ

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα στο κρατίδιο Άσαμ στη βορειοανατολική Ινδία σε πλημμύρες που προκάλεσαν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις, όπως δήλωσαν οι αρχές, ενώ σήμερα αναμένονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σε αρκετές περιοχές στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών του Άσαμ δήλωσε ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, μετά από σοβαρές πλημμύρες στο κρατίδιο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών αυτή την εβδομάδα σε 26.

Η στάθμη των υδάτων στον Βραχμαπούτρα, ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου, έχει ξεπεράσει το όριο επικινδυνότητας σε κάποιες περιοχές, δήλωσαν οι αρχές. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκαλεί ζημιές στο κρατίδιο αυτό σχεδόν κάθε χρόνο στη διάρκεια των μουσώνων.

Σοκαριστικές εικόνες στο Τζαμού και Κασμίρ

Ο βασικός αυτοκινητόδρομος Τζαμού-Σριναγκάρ έκλεισε για τα οχήματα ύστερα από κατολισθήσεις, όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η τοπική αστυνομία.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει εμπορικό συγκρότημα να παρασύρεται από ορμητικά νερά πλημμύρας στην περιοχή Μπουντγκάμ του Τζαμού και Κασμίρ (ομοσπονδιακό έδαφος της Ινδίας) ήρθε στο φως, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και αιφνίδιες πλημμύρες σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το βίντεο, που έχει αναπαραχθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφει τα ορμητικά νερά να γκρεμίζουν σταδιακά τα θεμέλια ενός εμπορικού συγκροτήματος στην περιοχή Μπιργουά, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια του Σριναγκάρ.

 

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Δεν προκύπτει ότι το βίντεο της γνωστής υπόθεσης «Video Gate» αποτελεί υβριδική επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος της εταιρείας Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως σημείωσε, η εταιρεία είχε θέσει εξ αρχής ως προϋπόθεση για να συνδράμει στις έρευνες, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που την είχε εργοδοτήσει για την παραγωγή του βίντεο.

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