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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαχαιρώματα στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 30χρονος - Μαρτυρία «έκαψε» δύο νεαρούς - Φόρεσαν χειροπέδες

 22.07.2026 - 10:40
Μαχαιρώματα στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 30χρονος - Μαρτυρία «έκαψε» δύο νεαρούς - Φόρεσαν χειροπέδες

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 38 και 34 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης και τραυματισμού άντρα ηλικίας 30 ετών, που διαπράχθηκε χθες στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα χθες, μέλη της Αστυνομίας κλήθηκαν και μετέβησαν σε περιοχή στη Λευκωσία, όπου εντόπισαν τον 30χρονο άντρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην κοιλιά, μετά από επίθεση που δέχθηκε. Αυτός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου.

Από τις εξετάσεις που έγιναν εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες με δικαστικό ένταλμα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη χθες και 34χρονη, για αδικήματα συνέργειας μετά τη διάπραξη κακουργήματος.

Οι 38χρονος και 34χρονη αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τους, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

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Μαχαιρώματα στη Λευκωσια: Στο νοσοκομείο 30χρονος - Μαρτυρία «έκαψε» δύο νεαρούς - Φόρεσαν χειροπέδες
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