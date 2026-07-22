Αυτοί ξεχώρισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις - Οι μαθητές και οι μαθήτριες που πρώτευσαν

Οι μαθητές που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες και να καταλάβουν τις πρώτες θέσεις στους αντίστοιχους κλάδους σπουδών.

Παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την κατανομή των θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε και τα ονόματα των πρωτευσάντων, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την επιτυχία τους.

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