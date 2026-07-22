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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτοί ξεχώρισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις - Οι μαθητές και οι μαθήτριες που πρώτευσαν

 22.07.2026 - 08:52
Αυτοί ξεχώρισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις - Οι μαθητές και οι μαθήτριες που πρώτευσαν

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τους πρωτεύσαντες μαθητές και μαθήτριες των Παγκύπριων Εξετάσεων 2026, ανά Πλαίσιο Πρόσβασης.

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Οι μαθητές που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες και να καταλάβουν τις πρώτες θέσεις στους αντίστοιχους κλάδους σπουδών.

Παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την κατανομή των θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε και τα ονόματα των πρωτευσάντων, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την επιτυχία τους.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ.

 

 

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