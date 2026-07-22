«Πάρτι» των εκατομμυρίων με υπερωρίες, παράνομες προαγωγές και επιδόματα-μαμούθ: Έκθεση - καταπέλτης για τον Δήμο Λεμεσού

Η νέα Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αποκαλύπτει σοβαρές διοικητικές και οικονομικές αυθαιρεσίες, με αποκορύφωμα την εκτόξευση των δαπανών για υπερωρίες και την καταβολή επιδομάτων χωρίς κανένα νομικό έρεισμα.

​Εκτόξευση υπερωριών κατά 176%

​Το πιο εντυπωσιακό εύρημα του ελέγχου αφορά την κατακόρυφη αύξηση του κόστους υπερωριακής απασχόλησης. Ενώ το 2017 το σχετικό κονδύλι ανερχόταν στις 492.563 ευρώ, μέχρι το 2024 εκτινάχθηκε στα 1,35 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 176%. Η εκτόξευση αυτή σημειώθηκε παρά τις διαχρονικές διαβεβαιώσεις της δημοτικής αρχής –ήδη από το 2011– ότι λάμβανε μέτρα συγκράτησης.

​Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Ανώτερου Λειτουργού (Κλίμακας Α13), στον οποίο καταβλήθηκε το αστρονομικό ποσό των 114.784 ευρώ για υπερωρίες την περίοδο 2017-2023. Η πληρωμή έγινε χωρίς την απαιτούμενη αποκοπή στο 60% που προνοεί η νομοθεσία για τη συγκεκριμένη κλίμακα, χωρίς έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς καν να επιβεβαιώνονται οι ώρες εργασίας από το ηλεκτρονικό σύστημα κάρτας.

​Επιλεκτικές χαριστικές αναβαθμίσεις και «μετατάξεις»

​Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί και η τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρεί προσωπικές μισθολογικές κλίμακες και να προβαίνει σε μετονομασίες θέσεων, αγνοώντας ακόμα και γραπτές νομικές γνωμοδοτήσεις.

​Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μετάταξη τροχονόμων σε βοηθούς γραμματειακούς λειτουργούς με τοποθέτηση σε ανώτερες κλίμακες (A8+4), παρόλο που η νομική γνωμάτευση που είχε ενώπιoν του έκρινε την πράξη παράνομη. Παράλληλα, μοιράστηκαν χαριστικές προσωπικές κλίμακες σε σειρά υπαλλήλων, όπως στον Λειτουργό Ασφάλειας, την Προϊστάμενη Πολιτιστικών Υπηρεσιών και τον Λειτουργό Κήπων, δημιουργώντας ένα παράλληλο μισθολογικό καθεστώς εκτός του πλαισίου του Δημοσίου.

​Επιδόματα εκατομμυρίων και παρακάμψεις προσλήψεων

​Τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επεκτείνονται σε μια σειρά από άλλες σοβαρές παρατυπίες. Αρχικά, μέσω των συλλογικών συμβάσεων παραχωρείται στο προσωπικό πασχαλινό επίδομα-μαμούθ ύψους 82,93% επί του βασικού μισθού. Το επίδομα αυτό στοίχισε στον Δήμο 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την τριετία 2022-2024, χωρίς να τεκμηριώνεται η νομιμότητά του.

​Την ίδια ώρα, αποκαλύφθηκαν προσλήψεις από την «πίσω πόρτα». Ο Δήμος συνήπτε συμβάσεις αγοράς υπηρεσιών με ιδιώτες για διάστημα άνω των 30 μηνών, με αποτέλεσμα έξι από αυτούς να προσφύγουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να μετατραπούν αυτόματα σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

​Επιπλέον, παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις, υπηρεσιακά οχήματα συνεχίζουν να διανυκτερεύουν παράνομα στις οικίες υπαλλήλων για τις καθημερινές μετακινήσεις τους. Τέλος, καταβλήθηκε παράτυπη αποζημίωση ύψους 9.823 ευρώ σε ανώτερο στέλεχος για προαφυπηρετική άδεια που δεν είχε λάβει, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

​Σοβαρό πλήγμα στη χρηστή διοίκηση

​Στον πρόλογο του, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου υπογραμμίζει ότι τα προβλήματα δεν αποτελούν μεμονωμένες αστοχίες, αλλά μια διαχρονική απόκλιση από τη νομιμότητα που εκθέτει τον Δήμο σε σοβαρούς οικονομικούς και νομικούς κινδύνους. Τονίζει επίσης πως οι σπασμωδικές κινήσεις καλλιεργούν κουλτούρα κακοδιαχείρισης και καλεί τη νέα διοίκηση του Δήμου να καθορίσει άμεσα ένα διαφανές και νόμιμο μακροπρόθεσμο πλάνο.