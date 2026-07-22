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ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη: Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

 22.07.2026 - 09:47
Θλίψη: Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών (9/11/1935) η Μαίρη Λίντα, η σπουδαία τραγουδίστρια που ενέπνευσε γενιές και γενιές των νεότερων τραγουδιστριών, ενώ με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.

Η Μαίρη Λίντα, ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής ώσπου οι δρόμοι της αντάμωσαν με τον βιρτουόζο του μπουζουκιού, τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν το πιο εκρηκτικό δίδυμο της Ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού.

Ο γάμος με τον Χιώτη κι ο ο μετέπειτα κακοποιητικός σύζυγος

Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίσθηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έκανε έναν δεύτερο γάμο, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μία κόρη.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια, ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε. «Όμως, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου» έχει πει σε μια από τις συνεντεύξεις της το 2012.

 

Πρότυπο για τις νεότερες

Η Μαίρη Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη , με τις οποίες είχε κιόλας συνεργαστεί στο παρελθόν.

Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν: Την σεζόν 1995-1996 με την Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη, την σεζόν 2002-2003 με την Γλυκερία στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα και την σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Rex.

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