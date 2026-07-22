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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Τροχαίο που κόβει την ανάσα στη Λακατάμεια – Όχημα κατέληξε ανάποδα στο οδόστρωμα

 22.07.2026 - 09:49
VIDEO: Τροχαίο που κόβει την ανάσα στη Λακατάμεια – Όχημα κατέληξε ανάποδα στο οδόστρωμα

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στη Λακατάμεια, κοντά στο Jumbo, προκαλώντας αναστάτωση και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 10:30 το πρωί, στο κατηφορικό τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς τον κυκλικό κόμβο του Jumbo Λακατάμειας. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, γκρι επιβατικό όχημα ανετράπη και ακινητοποιήθηκε στη μέση του οδοστρώματος με την οροφή στο έδαφος.

Φωτογραφίες και βίντεο από διερχόμενους οδηγούς από το roadreportcy καταγράφουν το όχημα αναποδογυρισμένο κοντά στην κεντρική διαχωριστική νησίδα, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται θραύσματα γυαλιών και άλλα συντρίμμια από τη σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ παραμένει άγνωστο εάν στο περιστατικό ενεπλάκη και δεύτερο όχημα.

Δείτε το βίντεο:

 

 

 

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