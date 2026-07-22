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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί Προσοχή: Σε αυτή την περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη - Οι συστάσεις της Αστυνομίας

 22.07.2026 - 07:28
Οδηγοί Προσοχή: Σε αυτή την περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη - Οι συστάσεις της Αστυνομίας

Ομίχλη επικρατεί στην περιοχή Κλαυδιών με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το οδικό δίκτυο.

Στις κυριότερες οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα το πρωί σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Ομίχλη επικρατεί στο οδικό δίκτυο περιοχών της Επαρχίας Λάρνακας και συγκεκριμένα στις περιοχές Κλαυδιών και Κοφίνου.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

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