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ΔΙΕΘΝΗ

Δασμούς 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028 προανήγγειλε ο Τραμπ

 22.07.2026 - 07:26
Δασμούς 100% στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028 προανήγγειλε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενόσημα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, μέτρο που έχει σκοπό, κατ’ αυτόν, τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις ΗΠΑ.

«Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενόσημα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνειακό δασμό 0% για περίοδο δυο ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο ενός έτους και κατόπιν στο 200%», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Όπως εξηγεί, το μέτρο έχει σκοπό την επανεγκατάσταση στις ΗΠΑ της παραγωγής γενόσημων φαρμάκων στην Αμερική, «με την επιβολή κυρώσεων σε εκείνες τις εταιρείες που αποφασίσουν να μην κατασκευάσουν εργοστάσια και εξοπλισμό εντός της καθορισμένης προθεσμίας που τους έχει δοθεί», όπως γράφει.

Ακόμη, στόχος της πολιτικής «είναι η προστασία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών». Καταλήγει γράφοντας ότι «η πολιτική για τα πατενταρισμένα, επώνυμα ή καινοτόμα φάρμακα, η οποία έχει αποδειχθεί τόσο επιτυχημένη, θα παραμείνει ως έχει. Σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατασκευάζονται φαρμακευτικές εγκαταστάσεις σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί κανείς».

Μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ είχε αποφασίσει δασμούς της τάξης του 50% σε καναδικής κατασκευής προϊόντα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε δώσει προθεσμία ενός χρόνου στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ να επανεξετάσει την κατάσταση και να προτείνει νέα μέτρα για τις εισαγωγές γενόσημων.

Η πολιτική που αφορά τα υπόλοιπα εισαγόμενα φάρμακα θα παραμείνει ως έχει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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