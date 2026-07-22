Οι δερματολόγοι εξηγούν γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε ποτέ με βρεγμένα μαλλιά

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι προκαλεί άμεσα σοβαρές παθήσεις, μπορεί να επηρεάσει τόσο την υγεία των μαλλιών όσο και του τριχωτού της κεφαλής, ειδικά όταν γίνεται συστηματικά.

Τα μαλλιά είναι πιο ευάλωτα όταν είναι βρεγμένα

Η τρίχα απορροφά νερό και διογκώνεται, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ελαστική αλλά και πιο ευαίσθητη στο σπάσιμο. Όταν κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά, η συνεχής τριβή με το μαξιλάρι μπορεί να προκαλέσει φθορά στην εξωτερική στοιβάδα της τρίχας (την επιδερμίδα της τρίχας), οδηγώντας σε σπασμένες άκρες, φριζάρισμα και θαμπή όψη.

Αυτό είναι ακόμη πιο πιθανό αν έχετε βαμμένα, ξηρά ή ήδη ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Η υγρασία δεν κάνει καλό ούτε στο τριχωτό

Ένα ζεστό και υγρό περιβάλλον για αρκετές ώρες μπορεί να διαταράξει την ισορροπία του μικροβιώματος του τριχωτού της κεφαλής. Αν και δεν σημαίνει ότι θα εμφανίσετε απαραίτητα κάποιο πρόβλημα, σε άτομα με προδιάθεση μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροοργανισμών που σχετίζονται με καταστάσεις όπως η πιτυρίδα ή η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα.

Επιπλέον, η παρατεταμένη υγρασία μπορεί να κάνει το τριχωτό πιο ευαίσθητο, ιδιαίτερα αν ήδη αντιμετωπίζετε φαγούρα ή ερεθισμούς.

Μπορεί να επηρεάσει και το styling

Αν ξυπνάτε με μαλλιά που δεν στρώνουν με τίποτα, ίσως η αιτία να είναι ο τρόπος που κοιμάστε.

Καθώς τα βρεγμένα μαλλιά στεγνώνουν όσο εσείς κινείστε στον ύπνο σας, παίρνουν το σχήμα που τους δίνει το μαξιλάρι. Το αποτέλεσμα είναι έντονες τσακίσεις, ανεπιθύμητος όγκος σε ορισμένα σημεία και περισσότερο φριζάρισμα, γεγονός που συχνά σημαίνει ότι θα χρειαστείτε περισσότερη θερμότητα από το πιστολάκι ή την πρέσα το επόμενο πρωί.

Είναι αλήθεια ότι προκαλεί τριχόπτωση;

Εδώ υπάρχει ένας από τους μεγαλύτερους μύθους.

Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να δείχνουν ότι ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά προκαλεί άμεσα τριχόπτωση. Ωστόσο, επειδή η τρίχα είναι πιο εύθραυστη όταν είναι βρεγμένη, είναι πιθανό να παρατηρείτε περισσότερες τρίχες στη βούρτσα ή στο μαξιλάρι λόγω σπασίματος και όχι επειδή πέφτουν από τη ρίζα.

Με άλλα λόγια, η εικόνα μπορεί να μοιάζει με αυξημένη τριχόπτωση, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για φθορά της τρίχας.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Αν λούζεστε το βράδυ, προσπαθήστε να στεγνώνετε τουλάχιστον τις ρίζες πριν ξαπλώσετε. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε πλήρες brushing, όμως είναι σημαντικό το τριχωτό να μην παραμένει υγρό για πολλές ώρες.

Επίσης:

Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα μικροϊνών για να απομακρύνετε απαλά την περίσσεια νερού.

Αποφύγετε να τρίβετε έντονα τα μαλλιά με την πετσέτα, καθώς αυτό αυξάνει τη φθορά.

Αν έχετε μακριά μαλλιά, αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά για λίγη ώρα πριν πέσετε για ύπνο.

Μια μεταξωτή ή σατέν μαξιλαροθήκη μπορεί να μειώσει την τριβή και να προστατεύσει καλύτερα την τρίχα.

Το συμπέρασμα

Ο ύπνος με βρεγμένα μαλλιά δεν είναι επικίνδυνος, αλλά δεν είναι και η καλύτερη συνήθεια αν θέλετε να διατηρήσετε τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής σας υγιή. Η αυξημένη ευθραυστότητα της τρίχας, η τριβή με το μαξιλάρι και η παρατεταμένη υγρασία μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο σπάσιμο, φριζάρισμα και ερεθισμούς, ιδιαίτερα όταν αυτή η συνήθεια επαναλαμβάνεται συχνά.

Αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να στεγνώσετε τις ρίζες πριν κοιμηθείτε, μπορείτε να προστατεύσετε τόσο την ποιότητα της τρίχας όσο και την υγεία του τριχωτού σας. Είναι μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σας που μπορεί να κάνει τη διαφορά μακροπρόθεσμα.

Πηγή: newsbeast.gr