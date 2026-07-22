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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Βλέπει Φίτο σήμερα η Ολγκίν - Τι θα συζητηθεί

 22.07.2026 - 07:04
Κυπριακό: Βλέπει Φίτο σήμερα η Ολγκίν - Τι θα συζητηθεί

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα έχει σήμερα στις Βρυξέλλες, στις 14:00 τοπική ώρα, συνάντηση με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τις Πολιτικές Συνοχής και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα επιπρόσθετα το ρόλο του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Ολγκίν μετά την οποία ανέφερε σε ανάρτησή της πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών του ΟΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό.

Η κ. Κάλας επεσήμανε πως είχε «μια καλή τηλεφωνική συνομιλία» με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, ενόψει της επίσκεψής της κ. Ολγκίν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, καθώς και της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο.

 

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