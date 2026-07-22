Κυπριακό: Βλέπει Φίτο σήμερα η Ολγκίν - Τι θα συζητηθεί

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Ολγκίν μετά την οποία ανέφερε σε ανάρτησή της πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών του ΟΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό.

Η κ. Κάλας επεσήμανε πως είχε «μια καλή τηλεφωνική συνομιλία» με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, ενόψει της επίσκεψής της κ. Ολγκίν στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, καθώς και της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο.