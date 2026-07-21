«Σταθερή η στήριξη της ΕΕ στο Κυπριακό» - Τα είπαν τηλεφωνικώς Ολγκίν και Κάλας

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της, η κ. Κάλας είχε «μια καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενόψει της επίσκεψής της στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, καθώς και της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο.

«Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των υπό την ηγεσία του ΟΗΕ προσπαθειών για την Κύπρο», σημείωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος.

Παράλληλα, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν «τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό και τη σημασία της διατήρησης της δυναμικής προς την κατεύθυνση μιας συνολικής διευθέτησης του ζητήματος».

Η κ. Κάλας πρόσθεσε ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον προσεχή Σεπτέμβριο.