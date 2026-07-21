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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σταθερή η στήριξη της ΕΕ στο Κυπριακό» - Τα είπαν τηλεφωνικώς Ολγκίν και Κάλας

 21.07.2026 - 21:14
«Σταθερή η στήριξη της ΕΕ στο Κυπριακό» - Τα είπαν τηλεφωνικώς Ολγκίν και Κάλας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών του ΟΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, υπογράμμισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το απόγευμα της Τρίτης με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της, η κ. Κάλας είχε «μια καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενόψει της επίσκεψής της στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, καθώς και της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο.

«Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη των υπό την ηγεσία του ΟΗΕ προσπαθειών για την Κύπρο», σημείωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος.

Παράλληλα, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν «τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό και τη σημασία της διατήρησης της δυναμικής προς την κατεύθυνση μιας συνολικής διευθέτησης του ζητήματος».

Η κ. Κάλας πρόσθεσε ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

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