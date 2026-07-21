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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προηγείται επίσκεψη της Ολγκίν στην Άγκυρα πριν από το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο

 21.07.2026 - 16:06
Προηγείται επίσκεψη της Ολγκίν στην Άγκυρα πριν από το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο

Στην Άγκυρα αναμένεται να μεταβεί στις 26 Ιουλίου η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενόψει της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο στις 27-29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ANKA, η Ολγκίν θα πραγματοποιήσει επαφές σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων οι Βρυξέλλες και η Άγκυρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να συναντηθεί στις 26 Ιουλίου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Στη συνάντηση εκτιμάται ότι θα εξεταστούν οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις στο Κυπριακό, οι θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και η ατζέντα της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Το ANKA αναφέρει ακόμη ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει την τελευταία επίσκεψή του στην Κύπρο πριν από τη λήξη της θητείας του. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Αντόνιο Γκουτέρες θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ στη συνέχεια θα προεδρεύσει κοινής συνάντησης των δύο ηγετών.

Παράλληλα, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων και τις προοπτικές επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο ANKA, οι επαφές της Ολγκίν σε Άγκυρα και Βρυξέλλες θεωρούνται κρίσιμες για την ολοκλήρωση της διπλωματικής προετοιμασίας της επίσκεψης Γκουτέρες και για την αποτύπωση των θέσεων των εμπλεκόμενων πλευρών ενόψει των επόμενων κινήσεων στο Κυπριακό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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