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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκρυψε όπλα και φυσίγγια σε οικία - Στα χέρια της Αστυνομίας 38χρονος καταζητούμενος

 21.07.2026 - 19:12
Έκρυψε όπλα και φυσίγγια σε οικία - Στα χέρια της Αστυνομίας 38χρονος καταζητούμενος

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 38χρονος, ο οποίος καταζητείτο με δικαστικό ένταλμα για σοβαρή υπόθεση που αφορά παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών.

Ο ύποπτος συνελήφθη ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΔΑΠ και του ΤΑΕ Λάρνακας και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χαραλάμπους Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, «κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης από την ΥΔΑΠ και ΤΑΕ Λάρνακας, συνελήφθη σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας, ο Χαράλαμπος Αντωνίου, «Μαστούρης» 38 ετών, από την Ορόκλινη, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, και της παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, που διαπράχθηκαν στις 15 Ιουλίου στην επαρχία Λάρνακας».

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας όπου θα υποβληθεί αίτημα για προσωποκράτηση του. 

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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