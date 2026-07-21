Ξέσπασε πυρκαγιά στην επαρχία Λευκωσίας - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η φωτιά καίει ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνα εντός της κοίτης ποταμού.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν αρχικά τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκωσίας. Οι δυνάμεις ενισχύονται με προσωπικό και μέσα από το Τμήμα Δασών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, καθώς και από οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Παράλληλα, η Επαρχιακή Διοίκηση αποστέλλει δύο προωθητές γαιών και ένα βυτιοφόρο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ακόμη δύο, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Όπως αναφέρει ο κ. Κεττής, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Δείτε φωτογραφία από το Atlas fireteam