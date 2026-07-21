Video: Ημίγυμνη γυναίκα στη Βρετανία έκλεψε γάλα από την πόρτα γειτόνων στις 5 τα ξημερώματα

Η κάμερα κατέγραψε την κλοπή στις 5 το πρωί

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Ιουλίου, περίπου στις 5 τα ξημερώματα, όταν η γυναίκα πλησίασε το σπίτι γειτόνων στο Bearwood, στα West Midlands της Αγγλίας.

Στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας διακρίνεται να κατευθύνεται προς την εξώπορτα, να αρπάζει δύο μπουκάλια γάλα που είχαν μόλις παραδοθεί και να απομακρύνεται βιαστικά.

Αυτό που έκανε το περιστατικό ακόμη πιο παράξενο ήταν η εμφάνισή της. Η γυναίκα φορούσε μόνο μαύρο εσώρουχο, κοντό τοπ και σαγιονάρες, χωρίς να φαίνεται να προσπαθεί να καλύψει την ταυτότητά της.

«Έχουμε δύο μικρά παιδιά»

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού δήλωσε ότι αρχικά εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε πως τα γάλατα που είχαν παραδοθεί στην πόρτα της, είχαν εξαφανιστεί, ωστόσο έμεινε ακόμη πιο έκπληκτη όταν είδε το υλικό από την κάμερα.

«Απογοητευτήκαμε πολύ όταν το είδαμε στο κουδούνι με κάμερα, καθώς έχουμε δύο μικρά παιδιά. Θέλεις να πιστεύεις ότι κάποιος βρισκόταν σε τόσο μεγάλη ανάγκη ώστε να αναγκάστηκε να κλέψει», ανέφερε. Με χιούμορ πρόσθεσε: «Γιατί ήταν με τα εσώρουχά της, πραγματικά δεν γνωρίζουμε!»

Παρόμοιες κλοπές έχουν καταγραφεί και σε άλλα σπίτια

Η γυναίκα δημοσίευσε στιγμιότυπα από το βίντεο στο Facebook, όπου ακολούθησαν δεκάδες σχόλια από κατοίκους της περιοχής. Αρκετοί ανέφεραν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ότι κλοπές γάλακτος από πρωινές παραδόσεις έχουν σημειωθεί και σε άλλα σπίτια της γειτονιάς.

«Μας κάνει να το σκεφτόμαστε δεύτερη φορά πριν παραγγείλουμε ξανά γάλα στο σπίτι, καθώς κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί αρκετές φορές στην περιοχή μας», είπε η ιδιοκτήτρια.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr