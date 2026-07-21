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Γιατί τα κινητά είναι φθηνότερα στην Κίνα — και τι χάνεις αν τα εισάγεις

 21.07.2026 - 10:02
Γιατί τα κινητά είναι φθηνότερα στην Κίνα — και τι χάνεις αν τα εισάγεις

Τα κορυφαία Android smartphones που κατασκευάζουν κινεζικές εταιρείες κοστίζουν συστηματικά λιγότερο στην εγχώρια αγορά τους απ’ ό,τι στο εξωτερικό, ακόμα κι όταν πρόκειται για το ίδιο ακριβώς μοντέλο. Η διαφορά τιμής δεν είναι τυχαία, αλλά προϊόν συγκεκριμένων παραγόντων που ισχύουν αποκλειστικά για την κινεζική αγορά. Το φαινόμενο αφορά μόνο συσκευές κινεζικών brands — τα iPhone και τα Galaxy πωλούνται στην Κίνα σε αντίστοιχες ή και υψηλότερες τιμές απ’ ό,τι στη Δύση.


Οι λόγοι πίσω από τις χαμηλές τιμές

Η κινεζική αγορά smartphones είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, με δεκάδες brands να διεκδικούν τον ίδιο καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων και διεθνών ονομάτων όπως η Apple και η Samsung. Οι περισσότερες συσκευές παράγονται τοπικά, οπότε οι εταιρείες γλιτώνουν το κόστος μεταφοράς και τους δασμούς που επιβαρύνουν τα προϊόντα όταν πωλούνται διεθνώς. Σε αυτό προστίθεται η πρόσβαση σε τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, που μειώνουν περαιτέρω το κόστος παραγωγής, καθώς και ένα δίκτυο ντόπιων μεταπωλητών με άμεση πρόσβαση στην αγορά. Τέλος, μια συσκευή που προορίζεται μόνο για την Κίνα χρειάζεται να πληροί απλώς τις εγχώριες προδιαγραφές, χωρίς το κόστος πιστοποιήσεων για ξένες αγορές ή την ανάγκη τοπικής τεχνικής υποστήριξης σε άλλες χώρες.


Το χάσμα τιμών σε αριθμούς

Η διαφορά γίνεται εμφανής όταν συγκρίνει κανείς συγκεκριμένα μοντέλα ανάμεσα στην κινεζική και τη διεθνή τους έκδοση:

OnePlus 15 (12GB/256GB): 3.999 γουάν στην Κίνα (περίπου 591 δολάρια), έναντι 899,99 δολαρίων στις ΗΠΑ και περίπου 949 ευρώ (γύρω στα

1.084 δολάρια) στην Ευρώπη

Xiaomi 17 Ultra: 7.999 γουάν στην Κίνα (περίπου 1.182 δολάρια), έναντι 1.499,90 ευρώ (περίπου 1.714 δολάρια) στην Ευρώπη — για σύγκριση, το iPhone 17 Pro Max ξεκινά από 9.999 γουάν στην ίδια αγορά
Honor Magic V5 (μοντέλο 2025): 8.999 γουάν στην Κίνα (περίπου 1.330 δολάρια), έναντι 1.999 ευρώ (περίπου 2.284 δολάρια) στην Ευρώπη
Galaxy Z Fold 7 (2025, ως σημείο αναφοράς): 13.999 γουάν στην Κίνα (περίπου 2.068 δολάρια), τιμή πιο κοντά στα 1.999,99 δολάρια της αμερικανικής αγοράς

Οι ευρωπαϊκές τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, κάτι που διευρύνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά σε σχέση με τις αμερικανικές. Το Xiaomi 17 Ultra κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα στα 1.549 ευρώ, γεγονός που δείχνει πόσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα σε σχέση με την τιμή εκκίνησης στην κινεζική αγορά.


Τι χάνει όποιος εισάγει κινητό από την Κίνα

Οι εκδόσεις που πωλούνται στην Κίνα δεν είναι πανομοιότυπες με τις διεθνείς. Δεν τρέχουν υπηρεσίες Google, αφού η Google δεν λειτουργεί στη χώρα, οπότε λείπουν εγκατεστημένα το Gmail, ο Chrome, το YouTube και το Google Play Store — αντικαθίστανται από τοπικά καταστήματα εφαρμογών, με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολη η εγκατάσταση των γνωστών Google apps. Ορισμένοι κατασκευαστές, όπως η Honor και η Motorola, προσφέρουν επιπλέον έως και επτά χρόνια ενημερώσεων Android αποκλειστικά στις διεθνείς εκδόσεις. Στο κόστος εισαγωγής πρέπει επίσης να προστεθούν τα έξοδα αποστολής και οι τελωνειακοί δασμοί προορισμού, ενώ η εγγύηση και η τεχνική υποστήριξη περιορίζονται σημαντικά όταν η συσκευή δεν έχει αγοραστεί μέσω επίσημου διεθνούς καναλιού. Αξίζει να σημειωθεί πως ζητήματα γύρω από τις επίσημες προδιαγραφές κινεζικών foldable, όπως το πάχος του Honor Magic V5, έχουν επίσης απασχολήσει το κοινό στο παρελθόν.

Πηγή: techblog.gr

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