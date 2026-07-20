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Το λάθος που κάνουμε όλοι όταν κλείνουμε το κλιματιστικό —Γιατί γεμίζει μούχλα

 20.07.2026 - 18:23
Το λάθος που κάνουμε όλοι όταν κλείνουμε το κλιματιστικό —Γιατί γεμίζει μούχλα

Μετά από μια ζεστή ημέρα, το αντανακλαστικό είναι σχεδόν πάντα το ίδιο. Πατάμε το κουμπί «OFF» στο τηλεχειριστήριο και φεύγουμε από το δωμάτιο, πιστεύοντας ότι το κλιματιστικό έχει κάνει τη δουλειά του.

Στην πραγματικότητα, όμως, εκείνη ακριβώς τη στιγμή μπορεί να ξεκινά ένα πρόβλημα που δύσκολα αντιλαμβανόμαστε. Στο εσωτερικό της μονάδας παραμένει υγρασία, η οποία με τον χρόνο δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη μούχλας, βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά κλιματιστικά αρχίζουν μετά από έναν ή δύο καλοκαιρινούς μήνες να μυρίζουν άσχημα μόλις τεθούν σε λειτουργία.

Η υγρασία είναι ο πραγματικός εχθρός

Όταν το κλιματιστικό ψύχει τον αέρα, απομακρύνει παράλληλα μεγάλες ποσότητες υγρασίας από το δωμάτιο.

Ένα μέρος αυτής της υγρασίας απομακρύνεται μέσω της αποχέτευσης, όμως μικρή ποσότητα παραμένει πάνω στον εναλλάκτη θερμότητας και στο εσωτερικό της μονάδας.

Αν η λειτουργία διακοπεί αμέσως, η υγρασία μένει εγκλωβισμένη μέσα στη συσκευή. Και όπου υπάρχει υγρασία, υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για μικροοργανισμούς.

Το σωστό πριν το κλείσετε

Οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν, πριν μείνει το κλιματιστικό εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες ή για το τέλος της ημέρας, να αφήνετε για λίγα λεπτά να λειτουργήσει μόνο ο ανεμιστήρας (Fan) ή να ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού (Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean, ανάλογα με το μοντέλο).

Με αυτόν τον τρόπο στεγνώνει το εσωτερικό στοιχείο της μονάδας και μειώνεται σημαντικά η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό.

Πολλά σύγχρονα κλιματιστικά κάνουν αυτή τη διαδικασία αυτόματα, συνεχίζοντας να λειτουργούν για λίγα λεπτά αφού πατήσετε OFF. Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι η συσκευή «δεν έκλεισε», ενώ στην πραγματικότητα ολοκληρώνει τον κύκλο στεγνώματος.

Μην το βγάζετε αμέσως από το ρεύμα

Ένα ακόμη συνηθισμένο λάθος είναι να κλείνει κανείς το κλιματιστικό από το τηλεχειριστήριο και αμέσως μετά να κατεβάζει τον διακόπτη ή να το αποσυνδέει από την πρίζα.

Αν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού, η διακοπή της παροχής ρεύματος ακυρώνει αυτή τη διαδικασία, αφήνοντας την υγρασία στο εσωτερικό της.

Αν θέλετε να διακόψετε εντελώς την παροχή, είναι προτιμότερο να περιμένετε πρώτα να ολοκληρωθεί ο κύκλος που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Μην παραλείπετε τον καθαρισμό των φίλτρων

Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε σωστά το κλιματιστικό, τα φίλτρα συγκεντρώνουν σκόνη, γύρη και μικροσωματίδια.

Ένας απλός καθαρισμός κάθε δύο έως τέσσερις εβδομάδες κατά την έντονη χρήση βοηθά:

  • να κυκλοφορεί καλύτερα ο αέρας,
  • να μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος,
  • να λειτουργεί πιο αποδοτικά η συσκευή,
  • να περιορίζονται οι δυσάρεστες οσμές.

Το μικρό βήμα που κάνει μεγάλη διαφορά

Δεν χρειάζονται πολύπλοκες διαδικασίες ούτε ειδικές γνώσεις.

Το μόνο που απαιτείται είναι να μην αντιμετωπίζουμε το κουμπί OFF ως το τέλος της λειτουργίας του κλιματιστικού. Αν η συσκευή διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού, αφήστε το να ολοκληρωθεί. Αν όχι, λίγα λεπτά λειτουργίας μόνο με τον ανεμιστήρα πριν από το τελικό κλείσιμο μπορούν να βοηθήσουν να στεγνώσει το εσωτερικό της μονάδας.

Είναι μια μικρή συνήθεια που μπορεί να περιορίσει τις οσμές, να διατηρήσει καλύτερη την απόδοση του κλιματιστικού και να μειώσει τις πιθανότητες να χρειαστεί πρόωρα καθαρισμό ή συντήρηση.

 

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

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