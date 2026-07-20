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Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

 20.07.2026 - 09:12
Ένας Παφίτης έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Μουντιάλ – Ύψωσε τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC μέσα στο γήπεδο

Η αγάπη για την Πάφο και την ΠΑΦΟΣ FC δεν γνωρίζει αποστάσεις. Αυτό απέδειξε ο Μιχάλης Χατζηλούκας, με καταγωγή από τα Κονιά της Πάφου και μόνιμος κάτοικος Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρέθηκε στις εξέδρες του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ανάμεσα σε χιλιάδες φιλάθλους από κάθε γωνιά του κόσμου, ο Παφίτης φίλαθλος ξεχώρισε, υψώνοντας με περηφάνια τη σημαία της ΠΑΦΟΣ FC και στέλνοντας το δικό του μήνυμα ότι η στήριξη προς την αγαπημένη του ομάδα δεν περιορίζεται από σύνορα ή χιλιομετρικές αποστάσεις.

Η συμβολική αυτή κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη, αποτελώντας μια όμορφη στιγμή για τους φίλους της παφιακής ομάδας και αναδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό που διατηρούν οι απόδημοι Παφίτες με τον τόπο και την ομάδα τους.

Για τον Μιχάλη Χατζηλούκα, η Πάφος ταξιδεύει παντού μαζί του, ακόμη και στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ραντεβού του κόσμου, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για την ομάδα παραμένει ζωντανή, όπου κι αν βρίσκεται.

Δείτε φώτο:

 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pafos FC Official (@pafosfc)

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