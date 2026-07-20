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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοικονόμηση έως και 36% στο καλάθι του νοικοκυριού – Το «μυστικό» κρύβεται στα ράφια της ίδιας υπεραγοράς

 20.07.2026 - 16:45
Εξοικονόμηση έως και 36% στο καλάθι του νοικοκυριού – Το «μυστικό» κρύβεται στα ράφια της ίδιας υπεραγοράς

Έως και €66,91 ή σχεδόν 36% μπορεί να εξοικονομήσει ένας καταναλωτής κατά την αγορά βασικών προϊόντων του νοικοκυριού, επιλέγοντας οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων της ίδιας κατηγορίας μέσα στην ίδια υπεραγορά, όπως προκύπτει από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σε τέσσερις μεγάλες υπεραγορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή η έρευνα καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση μέσω της επιλογής οικονομικότερων προϊόντων της ίδιας κατηγορίας.

Η έρευνα βασίστηκε σε επιτόπια καταγραφή πραγματικών λιανικών τιμών από λειτουργούς της υπηρεσίας και αφορά 60 βασικά προϊόντα, τα οποία επιλέχθηκαν, ώστε να αντιπροσωπεύουν συνηθισμένες κατηγορίες αγαθών, που περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες αγορές ενός νοικοκυριού.

Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης που προκύπτουν από τις επιλογές των καταναλωτών κατά την αγορά προϊόντων της ίδιας κατηγορίας.

Στόχος της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο η επιλογή πιο οικονομικών εναλλακτικών προϊόντων μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος αγοράς, χωρίς να διαφοροποιείται η σύνθεση των βασικών αγαθών που χρειάζεται ένα νοικοκυριό.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στην πρώτη υπεραγορά, η οικονομικότερη επιλογή των 60 προϊόντων ανήλθε σε €171,05, ενώ η ακριβότερη επιλογή σε €232,55, παρουσιάζοντας διαφορά €61,50 ή 35,95%.

Στη δεύτερη υπεραγορά, η οικονομικότερη επιλογή διαμορφώθηκε στα €197,44, έναντι €263,04 για την ακριβότερη επιλογή, με διαφορά €65,60 ή 33,23%.

Στην τρίτη υπεραγορά, η οικονομικότερη επιλογή ανήλθε στα €187,62, ενώ η ακριβότερη στα €254,53, παρουσιάζοντας διαφορά €66,91 ή 35,66%.

Στην τέταρτη υπεραγορά, η οικονομικότερη επιλογή διαμορφώθηκε στα €163,74, ενώ η ακριβότερη στα €207,23, με διαφορά €43,49 ή 26,56%.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καταδεικνύουν ότι, ακόμη και μέσα στην ίδια υπεραγορά, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο συνολικό κόστος αγοράς, ανάλογα με τις επιλογές που πραγματοποιεί ο καταναλωτής.

Η επιλογή πιο οικονομικών προϊόντων της ίδιας κατηγορίας μπορεί να μειώσει τη συνολική δαπάνη από 26,56% έως 35,95%, προσφέροντας εξοικονόμηση από €43,49 έως €66,91 σε μία μόνο αγορά.

Για ένα νοικοκυριό που πραγματοποιεί αντίστοιχες αγορές σε εβδομαδιαία βάση, η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να ανέλθει περίπου σε €174 έως €268 τον μήνα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της σύγκρισης τιμών και της ενημερωμένης καταναλωτικής επιλογής για την καλύτερη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η έρευνα καταδεικνύει επίσης ότι η μείωση του κόστους των αγορών δεν προϋποθέτει απαραίτητα τη μείωση της ποσότητας ή την παράλειψη βασικών προϊόντων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή άλλες οικονομικότερες επιλογές της ίδιας κατηγορίας μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, συμβάλλοντας στη μείωση της συνολικής δαπάνης.

Όπως αναφέρει η ΥΠΚ, σε μια περίοδο, κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να επηρεάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η έρευνα αγοράς πριν από κάθε αγορά αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο εξοικονόμησης.

Η σύγκριση τιμών και η επιλογή προϊόντων με βάση τη σχέση τιμής και αξίας μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους, χωρίς να επηρεάζεται η κάλυψη των βασικών αναγκών του νοικοκυριού.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους πολίτες να αφιερώνουν χρόνο στην έρευνα αγοράς πριν από τις αγορές τους, να συγκρίνουν τις τιμές προϊόντων της ίδιας κατηγορίας και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες επιλογές, ώστε να επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση.

Διαβεβαιώνει, τέλος, ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στην αγορά και να ενημερώνει τους καταναλωτές, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά, την ενημέρωση των καταναλωτών και τη δυνατότητά τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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