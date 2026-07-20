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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραλύουν οι μεταφορές καυσίμων: Στο Προεδρικό οι πρατηριούχοι – Ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη

 20.07.2026 - 18:07
Παραλύουν οι μεταφορές καυσίμων: Στο Προεδρικό οι πρατηριούχοι – Ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη

Την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών που ακινητοποιεί οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας ADR θα ζητήσουν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, με κινητοποίηση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη 21 Ιουλίου, το πρωί.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, είπε ότι η αυριανή κινητοποίηση αφορά το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών με ημερομηνία 8 Αυγούστου 2025. Οι διαμαρτυρόμενοι, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, θα συγκεντρωθούν στις 10.00 στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ και ακολούθως θα κινηθούν οργανωμένα προς το Προεδρικό Μέγαρο, μέσω της οδού Ιωσήφ Χ” Ιωσήφ και Λεωφόρου Αθαλάσσας.

Ο κ. Προκοπίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι «στη βάση του διατάγματος πρέπει να ακινητοποιηθούν τα βυτιοφόρα μας πάραυτα».

Είχαν, πρόσθεσε, συνάντηση με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το οποίο αποτελείται από τεχνοκράτες και συμβουλεύει τον Υπουργό.

«Καταλήξαμε στις 29 του περασμένου Σεπτέμβρη, δηλαδή 1,5 μήνα μετά, ότι λόγω πρακτικών δυσκολιών και του ότι χρειαζόταν μεταβατική περίοδος θα προσπαθούσαν μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίσουν πεντάχρονη παράταση, κάτι το οποίο σταμάτησε ο Υπουργός. Βάσει όμως ευρωπαϊκών οδηγιών, αυτό επιβάλλεται, δηλαδή χρειάζεται μια μεταβατική περίοδος από τη στιγμή έκδοσης του διατάγματος», ανέφερε στη συνέχεια.

Όπως εξήγησε, το 80-90% των βυτιοφόρων, βάσει του διατάγματος, πρέπει να ακινητοποιηθούν. «Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, αλλά χρειάζονται χρόνο, ενώ μετέπειτα, όταν τελειώσει η διαδικασία των ελέγχων, χρειάζεται άλλο διάστημα για αυτά που πρέπει να αντικατασταθούν και να τροποποιηθούν».

«Εμείς ως πρατηριούχοι αποδεχόμαστε πλήρως αυτό το διάταγμα ως έννοια, απλά, ζητούμε αυτή τη στιγμή, επειδή δεν καταλήξαμε και δεν τα βρήκαμε με τον Υπουργό, την άμεση παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να δώσει λύση, διότι το να επιβάλεις ένα διάταγμα δεν διασφαλίζει την ασφάλεια», σημείωσε.

«Εμείς αντιλαμβανόμαστε τον οποιοδήποτε κίνδυνο υπάρχει, που δεν υπάρχει, αλλά θέλει κάποια διαδικασία και κάποιο χρονικό διάστημα για αυτό. Επιπλέον, δεν υπάρχουν υποδομές για να εφαρμοστεί αυτό το διάταγμα, δεν υπάρχει η αρμόδια υπηρεσία η οποία μπορεί να πιστοποιήσει τα βυτιοφόρα και πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα», κατέληξε.

Μέτρα ασφαλείας ανακοίνωσε η Αστυνομία

Στο μεταξύ, η Αστυνομία με ανακοίνωσή της ενημερώνει το κοινό ότι αύριο, 21 Ιουλίου 2026, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση διαμαρτυρίας από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.

Οι διαμαρτυρόμενοι, όπως αναφέρεται, θα συγκεντρωθούν στις 10.00 στον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ και ακολούθως θα κινηθούν οργανωμένα προς το Προεδρικό Μέγαρο, μέσω της οδού Ιωσήφ Χ” Ιωσήφ και Λεωφόρου Αθαλάσσας.

Λόγω της διεξαγωγής της εκδήλωσης η Αστυνομία ενδέχεται να προβεί σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι θα βρίσκεται στον χώρο της εκδήλωσης για διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και για διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

«Το κοινό καλείται να επιδεικνύει την απαιτούμενη υπομονή και συνεργασία, να ακολουθεί τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή ταλαιπωρίας», καταλήγει.

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