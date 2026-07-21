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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με μπουλντόζες και Αστυνομία στην παραλία της Λάρνακας: Απομακρύνονται τα παράνομα τροχόσπιτα - Φωτογραφίες

 21.07.2026 - 09:52
Με μπουλντόζες και Αστυνομία στην παραλία της Λάρνακας: Απομακρύνονται τα παράνομα τροχόσπιτα - Φωτογραφίες

Σε επιχείρηση απομάκρυνσης τροχόσπιτων και βαν που είχαν εγκατασταθεί παράνομα στην παραλία μετά τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας προχώρησαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης οι αρμόδιες Αρχές, βάζοντας τέλος σε μια κατάσταση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Η παρέμβαση έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ιδιοκτήτες τροχόσπιτων είχαν καταλάβει τμήματα της ακτής, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση λουομένων στη δημόσια παραλία.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, με τη συνδρομή του Δήμου Λάρνακας και της Αστυνομίας, ενώ συνεργεία βρίσκονται από το πρωί στο σημείο για τη μετακίνηση των οχημάτων.

Προηγήθηκε τελεσίγραφο

Το θέμα είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς για εβδομάδες η παρανομία συνεχιζόταν χωρίς να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από πολίτες όσο και από λουόμενους.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, παρενέβη ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, δίνοντας οδηγίες στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στους παρανομούντες και να τους δώσει συγκεκριμένη προθεσμία για να απομακρύνουν τα τροχόσπιτά τους.

Οι επιστολές επιδόθηκαν το περασμένο Σάββατο και, με τη λήξη του τελεσιγράφου, οι Αρχές προχώρησαν σήμερα στην εφαρμογή των μέτρων.

Κατασχέσεις και μέτρα για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο

Μέχρι τις 9:00 το πρωί είχαν ήδη κατασχεθεί τέσσερα τροχόσπιτα, ενώ στην είσοδο της παραλίας τοποθετήθηκαν μεγάλες πέτρες, ώστε να αποτραπεί στο μέλλον η είσοδος μεγάλων οχημάτων στον παραλιακό χώρο.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ενέργειες και σε γειτονική παραλία, όπου είχαν ανεγερθεί ξύλινα παραπήγματα πάνω στην ακτή, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκατάσταση της νομιμότητας και της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.

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