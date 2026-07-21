Διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Προεδρικό οι πρατηριούχοι: Ζητούν παρέμβαση ΠτΔ - Δείτε βίντεο

Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου επέδωσε σχετικό υπόμνημα στον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Αντωνίου, ο οποίος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση θα εξετάσει τα αιτήματα του Συνδέσμου με πνεύμα κατανόησης και θα απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Ο Σύνδεσμος προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει λύση, θα προχωρήσει σε νέες κινητοποιήσεις.

Στην πορεία διαμαρτυρίας συμμετείχαν περίπου 50 βυτιοφόρα. Η πορεία ξεκίνησε από τον χώρο στάθμευσης του ΓΣΠ και κατέληξε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Στο υπόμνημα, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα «από τη ντε φάκτο απόφαση του Υπουργού Μεταφορών για παράλυση και ακινητοποίηση των βυτιοφόρων», σημειώνοντας ότι είναι αναγκαία η θέσπιση μεταβατικής περιόδου προσαρμογής.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος ζητεί την έκδοση τροποποιητικού διατάγματος με εύλογη μεταβατική περίοδο, την αναστολή της επιβολής των μέτρων μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τη σύσταση τεχνικής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και τον καθορισμό ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.

Προστίθεται ότι ο κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των πρατηρίων και για την απρόσκοπτη παράδοση και προμήθεια πετρελαίου στο καταναλωτικό κοινό είναι, κατά τον Σύνδεσμο, παράγοντες που πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και να διασφαλιστούν από το κράτος και την κυβέρνηση.

«Θα δώσουμε το υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι θα το δει ο ΠτΔ. Αν υπάρχει τρόπος να βρούμε λύση που να σας βοηθά να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και, την ίδια ώρα, να διασφαλίσουμε το θέμα της ασφάλειας, που είναι πολύ σημαντικό για μας, τότε νομίζω ότι θα είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους», ανέφερε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, απευθυνόμενος στους διαμαρτυρόμενους έξω από το Προεδρικό.

«Οτιδήποτε μπορεί να γίνει, θα το δούμε με πνεύμα κατανόησης. Το συντομότερο θα έχετε την απάντησή μας», κατέληξε.

«Δόθηκε υπόμνημα σήμερα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά το θέμα του περσινού διατάγματος του Υπουργού, με ημερομηνία 08/08/2025, το οποίο αναφέρεται στα επικίνδυνα εμπορεύματα μεταφοράς από τα βυτιοφόρα μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου.

«Είναι ένα θέμα των οποίο θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί με κάποιο χρονοδιάγραμμα. Εμείς δεν αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για την ασφάλεια», είπε

Σημείωσε ότι «πρέπει να τροποποιηθεί το διάταγμα του Υπουργού και να μας δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα για να γίνουν κάποιοι έλεγχοι» προκειμένου να εξεταστεί «ποια βυτιοφόρα μπορούν να κυκλοφορούν».

Όπως είπε, «η πλειονότητα των βυτιοφόρων με κάποιες μικρές τροποποιήσεις θα μπορούν να κυκλοφορούν βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών».

Αναφερόμενος στα βυτιοφόρα που χρειάζονται αντικατάσταση, ανέφερε ότι «πρέπει το ίδιο το κράτος να συμβάλει μέσα από επιδοτήσεις για να γίνει αυτή η αντικατάσταση».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε κανέναν ενδοιασμό για εφαρμογή του διατάγματος, χρειάζεται όμως χρονοδιάγραμμα».

Σε σχέση με τη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, είπε ότι «ο κ. Γιάννης Αντωνίου πιστεύω έχει κατανοήσει πλήρως το πρόβλημα, καταλαβαίνει ότι χρειάζεται χρόνος για να εφαρμοστεί το διάταγμα. Όπως μας είπε θα επανέλθει πολύ σύντομα».

Ερωτηθείς πότε αναμένει απάντηση από την Κυβέρνηση, εκτίμησε ότι «δεν θα είναι περισσότερο από μια βδομάδα».

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε ότι «εάν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και σε άλλες κινητοποιήσεις, πράγμα το οποίο απευχόμαστε».

«Θέλουμε λύση, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη όταν το θελήσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να απεγκλωβιστεί και ο κ. Βαφεάδης από το διάταγμα μέσω μιας μικρής τροποποίησης», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον η νομοθεσία ADR ισχύει από το 2008, ο Σάββας Προκοπίου, ανέφερε ότι «η νομοθεσία υπάρχει» και ότι «γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με το Υπουργείο Μεταφορών».

Όπως είπε, «από το 2011 είχε αποφασιστεί ότι οποιοδήποτε βυτιοφόρο έκανε νέα εγγραφή στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα ήταν με προδιαγραφές ADR», προσθέτοντας ότι αυτό «δεν έγινε ποτέ».

«Άρα, βλέπουμε ότι υπάρχει και μερίδιο ευθύνης σε κάποιους άλλους, γιατί αν γινόταν τότε σταδιακά, σιγά σιγά θα εφαρμοζόταν αυτός ο κανονισμός», συνέχισε.

Πρόσθεσε ότι «υπήρχαν και οι εξαιρέσεις μέσα από την ευρωπαϊκή οδηγία και νομοθεσία», σημειώνοντας ότι «σήμερα, στην Ελλάδα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027 υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις και οι παρεκκλίσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Προκοπίου, «υπάρχει πρόθεση από την ελληνική κυβέρνηση, όπως και από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παραταθούν οι παρεκκλίσεις και οι εξαιρέσεις μέχρι να αντικατασταθούν τα βυτιοφόρα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές».

«Γιατί εμείς να αποτελούμε εξαίρεση;», διερωτήθηκε καταλήγοντας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ