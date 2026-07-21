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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Τελωνείων: Απολογείται για αναδημοσίευση ανάρτησης πολιτικής παράταξης στο Facebook - Δείτε φωτογραφία

 21.07.2026 - 14:53
Τμήμα Τελωνείων: Απολογείται για αναδημοσίευση ανάρτησης πολιτικής παράταξης στο Facebook - Δείτε φωτογραφία

Σε δημόσια απολογία προχώρησε η Διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων, μετά την αναδημοσίευση ανάρτησης συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης στην επίσημη σελίδα του Τμήματος στο Facebook.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα αναφέρει ότι η αναδημοσίευση παρέμεινε αναρτημένη για περίπου μία ώρα και εκτιμά ότι οφείλεται σε τυχαίο πάτημα του κουμπιού της αναδημοσίευσης από τον διαχειριστή της σελίδας, κατά τη διαδικασία ανάρτησης ενημέρωσης για πρόσφατη υπόθεση κατάσχεσης καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Όπως σημειώνεται, μόλις έγινε αντιληπτό το λάθος, οι διαχειριστές της σελίδας προχώρησαν άμεσα στη διαγραφή της σχετικής ανάρτησης.

Η Διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων εκφράζει τις ειλικρινείς απολογίες της προς το κοινό για την αναστάτωση που προκλήθηκε από το περιστατικό, κάνοντας λόγο για ατυχή αναδημοσίευση.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Τμήμα Τελωνείων ΤμήματΤελνεικυτ.. Κύπρου- Customs ·· Ακολουθήστε ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ ΔΡΑΣΙΣ ΚΕΣ Η ΥΣΤΑΤΗΠΡΟΔΟΣΙΑ ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ 緊 KRYK PIK PIKFRS WATPANG 不 APAй Αποστολή Αποστολήμηνύματ... μηνύματ..."

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