«Έφυγε» από τη ζωή ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνης Καλογήρου - «Υπηρέτησε με πίστη, ταπεινότητα και αφοσίωση»

Ο π. Αντώνης υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή μορφή στον Στρόβολο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμα του μέσα από την πολυετή διακονία του στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, στον Συνοικισμό 3. Όσοι είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν κάνουν λόγο για έναν ιερέα που ξεχώρισε για την ταπεινότητα, τη βαθιά του πίστη και την ανιδιοτελή αφοσίωσή του στον συνάνθρωπο, κερδίζοντας δικαιωματικά τον σεβασμό και την αγάπη του ποίμνιου.

Με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του πρωτοπρεσβυτέρου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου Στροβόλου εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, ευχόμενοι ο Θεός να τους χαρίζει δύναμη, κουράγιο και παρηγοριά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.