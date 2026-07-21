Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Έφυγε» από τη ζωή ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνης Καλογήρου - «Υπηρέτησε με πίστη, ταπεινότητα και αφοσίωση»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έφυγε» από τη ζωή ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνης Καλογήρου - «Υπηρέτησε με πίστη, ταπεινότητα και αφοσίωση»

 21.07.2026 - 14:39
«Έφυγε» από τη ζωή ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνης Καλογήρου - «Υπηρέτησε με πίστη, ταπεινότητα και αφοσίωση»

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Στροβόλου η είδηση για την εκδημία του Πρωτοπρεσβυτέρου Αντώνη Καλογήρου, πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Καλογήρου.

Ο π. Αντώνης υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή μορφή στον Στρόβολο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμα του μέσα από την πολυετή διακονία του στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, στον Συνοικισμό 3. Όσοι είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν κάνουν λόγο για έναν ιερέα που ξεχώρισε για την ταπεινότητα, τη βαθιά του πίστη και την ανιδιοτελή αφοσίωσή του στον συνάνθρωπο, κερδίζοντας δικαιωματικά τον σεβασμό και την αγάπη του ποίμνιου.

Με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του πρωτοπρεσβυτέρου. Παράλληλα, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου Στροβόλου εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, ευχόμενοι ο Θεός να τους χαρίζει δύναμη, κουράγιο και παρηγοριά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μίλησε στους ανακριτές η 46χρονη – Τι αποκάλυψε για την ημέρα της απόπειρας φόνου
Μας «φακελώνει» το ψηφιακό ευρώ; 4 μύθοι και αλήθειες για το τέλος των μετρητών στην Κύπρο
Ξαφνικές διακοπές ρεύματος στην Κύπρο – Τι συνέβη στη Δεκέλεια
«Φρένο» στα καύσιμα; Οι πρατηριούχοι βγαίνουν στους δρόμους και ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική ανατροπή οχήματος στον δρόμο Λεμεσού–Άλασσας
Συγκλονίζει η ιστορία 16χρονης από την Κύπρο – Η αλυσίδα μεταμοσχεύσεων που έσωσε τέσσερις ζωές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στην Πάφο: Τι κατέδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του 37χρονου πατέρα

 21.07.2026 - 14:27
Επόμενο άρθρο

Τμήμα Τελωνείων: Απολογείται για αναδημοσίευση ανάρτησης πολιτικής παράταξης στο Facebook - Δείτε φωτογραφία

 21.07.2026 - 14:53
Ραγδαίες εξελίξεις στο Videogate: «Τα στοιχεία μας επαληθεύτηκαν από τις Κυπριακές Αρχές»

Ραγδαίες εξελίξεις στο Videogate: «Τα στοιχεία μας επαληθεύτηκαν από τις Κυπριακές Αρχές»

Η εταιρεία δηλώνει βέβαιη ότι η τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας θα οδηγήσει τους υπεύθυνους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ραγδαίες εξελίξεις στο Videogate: «Τα στοιχεία μας επαληθεύτηκαν από τις Κυπριακές Αρχές»

Ραγδαίες εξελίξεις στο Videogate: «Τα στοιχεία μας επαληθεύτηκαν από τις Κυπριακές Αρχές»

  •  21.07.2026 - 10:14
Κυπριακό: Η ώρα των καθαρών θέσεων πριν από το τεστ Γκουτέρες-Ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές και το παράθυρο της διπλωματίας

Κυπριακό: Η ώρα των καθαρών θέσεων πριν από το τεστ Γκουτέρες-Ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές και το παράθυρο της διπλωματίας

  •  21.07.2026 - 06:35
Videogate: Κριτική από νομικούς στην ανακοίνωση Πασχαλίδη – Επιμένουν στη δημοσιοποίηση του πορίσματος

Videogate: Κριτική από νομικούς στην ανακοίνωση Πασχαλίδη – Επιμένουν στη δημοσιοποίηση του πορίσματος

  •  21.07.2026 - 11:59
Προηγείται επίσκεψη της Ολγκίν στην Άγκυρα πριν από το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο

Προηγείται επίσκεψη της Ολγκίν στην Άγκυρα πριν από το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο

  •  21.07.2026 - 16:06
Θρίλερ στον αυτοκινητόδρομο: Δίχρονο παιδάκι παρουσίασε σπασμούς σε λεωφορείο - Επενέβησαν άμεσα οι Αρχές

Θρίλερ στον αυτοκινητόδρομο: Δίχρονο παιδάκι παρουσίασε σπασμούς σε λεωφορείο - Επενέβησαν άμεσα οι Αρχές

  •  21.07.2026 - 11:53
Με μπουλντόζες και Αστυνομία στην παραλία της Λάρνακας: Απομακρύνονται τα παράνομα τροχόσπιτα - Φωτογραφίες

Με μπουλντόζες και Αστυνομία στην παραλία της Λάρνακας: Απομακρύνονται τα παράνομα τροχόσπιτα - Φωτογραφίες

  •  21.07.2026 - 09:52
Σκουπίδια και δυσοσμία σε γειτονιά των Λατσιών: Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις - Φωτογραφίες

Σκουπίδια και δυσοσμία σε γειτονιά των Λατσιών: Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις - Φωτογραφίες

  •  21.07.2026 - 11:52
Τραγωδία στην Πάφο: Ποινική δίωξη στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του 3χρονου γιου του

Τραγωδία στην Πάφο: Ποινική δίωξη στον 37χρονο πατέρα για τον θάνατο του 3χρονου γιου του

  •  21.07.2026 - 13:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα