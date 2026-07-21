Videogate: Κριτική από νομικούς στην ανακοίνωση Πασχαλίδη – Επιμένουν στη δημοσιοποίηση του πορίσματος

Ο νομικός Σίμος Αγγελίδης είπε ότι μόνο με την πλήρη δημοσιοποίηση "θα αποκατασταθεί εμπιστοσύνη του κοινού και θα υπάρχει η αναμενόμενη διαφάνεια" ενώ ο νομικός Χρίστος Κληρίδης είπε ότι η ανακοίνωση είναι αόριστη και ασαφής και ζήτησε δημοσιοποίηση του πορίσματος λέγοντας ότι "η διαφάνεια αποτελεί υποχρέωση του κράτους έναντι των πολιτών του και είναι σύνταγματικά επιβαλλόμενη". Ο νομικός Ανδρέας Χρίστου είπε ότι μετά την ανακοίνωση παραμένουν αρκετά τρωτά σημεία και ότι για το μείζον ζήτημα της διαφθοράς δεν έχουμε πάρει απαντήσεις.

Σίμος Αγγελίδης

Ο κ. Αγγελίδης δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και να ξεκαθαρίσουν ή να δοθούν πειστικές απαντήσεις, καθότι, όπως είπε, " όλοι είδαμε, ακούσαμε και αντιληφθήκαμε ορισμένα ζητήματα τα οποία απ'ό,τι φαίνεται η ανακοίνωση - και εδώ τονίζω ότι μιλούμε για την ανακοίνωση και όχι για αυτούσιο το πόρισμα- δείχνει ότι δεν υπήρχε κάτι μεμπτό".

"Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπήρχε μία σύγκρουση σχετικά με το Αρθρο 12 που έχει σχέση με τον Νόμο της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποινικοποίηση της διαφθοράς που αναφέρεται στην εμπορία επηρεασμού, ως επίσης και των Περί της Διαφάνειας της Διαδικασίας Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμο, που είναι ο νόμος γνωστός ως 'λόμπινγκ' από τη στιγμή που δεν βρέθηκε η οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε σχέση με εκείνα τα οποία είδαμε".

Και τούτο δε, πρόσθεσε, "λαμβάνοντας υπόψη και το εύρημα του ιδίου του ποινικού ανακριτή ότι ναι μεν λέει ότι συνιστούν αερολογίες και φαφλατισμούς που σκοπό και στόχο είχαν τη δημιουργία εντυπωσιασμού γύρω από το άτομο τους με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού οφέλους- το οποίο και μερικοί εξ αυτών άρχισαν να αποκομίζουν- δηλαδή είναι αντιφατικό να έχει κριθεί ότι υπάρχει οικονομικό όφελος και από την άλλη να λέγεται ότι ήταν αερολογία και φαφλατισμός και ότι δεν εμπίπτει στους δύο νόμους τους οποίους προανάφερα και στο ενδεχόμενο αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού".

Θα πρέπει επομένως, τόνισε ο κ. Αγγελίδης, να δοθεί στη δημοσιότητα ολόκληρο το πορισμα μαζί με τα τεκμήρια για να μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί πώς και γιατί ο ποινικός ανακριτής έχει καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό.

Περαιτέρω, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι ένα άλλο σημείο το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον είναι το ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν την ευθύνη τόσο για την ηχογράφηση όσο και την βίντεογράφηση τελικά κρίθηκε -μαζί με τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα - για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να υπάρξει ασυλία σε σχέση με αυτές τις πράξεις "και αυτό δε μάλλον χωρίς να έχουν καταφέρει να λάβουν και περισσότερα στοιχεία σε σχέση με εκείνον ο οποίος τους έδωσε τις οδηγίες αυτές".

"Αρα έχουμε μία προβληματική κατάσταση στην οποία καταλήγει το πόρισμα ότι υπάρχει υβριδική επίθεση αλλά δεν υπάρχει κανείς ο οποίος ευθύνεται για αυτή την υβριδική επίθεση" επεσήμανε, προσθέτοντας ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί περισσότερη επεξήγηση.

Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι "γίνονται αναφορές και σε άλλα πρόσωπα και προσωπικότητες και πρωταγωνιστές είτε του παρόντος είτε του παρελθόντος και της πολιτικής και της επιχειρηματικής ζωής" και πρόσθεσε ότι "είναι καλό να γνωρίζουμε τι ελέχθηκε από ποιους ελέχθηκε με ποιο τρόπο ενδεχομένως να υπήρχε η οποιαδήποτε δική τους συμβολή, ή ακόμα και εμπορία επηρεασμού ή οτιδήποτε άλλο και ενδεχομένως να προκύπτουν και άλλα ποινικά αδικήματα".

Υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να έχει άποψη από τη στιγμή που δεν γνωρίζει επακριβώς τι είναι το μαρτυρικό υλικό, αλλά, συνέχισε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τότε "δεν υπάρχει και τίποτε που να εμποδίζει από τη δημοσιοποίηση αυτού του πορίσματος στην ολότητά του με τα τεκμήρια για να μπορεί ο καθένας να επιβεβαιώσει ότι η κατάληξη η οποία - εγώ λέω ότι εν πρώτοις συγκρούεται με εκείνα τα οποία έχουμε δει και ακούσει αλλά μπορεί αυτά τα οποία δεν έχουμε υπόψη μας να δικαιολογούν αυτή την κατάληξη".

"Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί εμπιστοσύνη του κοινού και επίσης θα υπάρχει η αναμενόμενη διαφάνεια και μόνο έτσι θα μπορούμε να θεωρούμε στο ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου" κατέληξε ο κ. Αγγελίδης.

Χρίστος Κληρίδης

Ο Χρίστος Κληρίδης χαρακτήρισε σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ την ανακοίνωση ως γενική, αόριστη και πολύ ασαφή και ζήτησε πλήρη δημοσιοποίηση του πορίσματος, λέγοντας ότι "η διαφάνεια αποτελεί υποχρέωση του κράτους έναντι των πολιτών του και είναι σύνταγματικά επιβαλλόμενη και δεν μπορούμε να ακούμε εκείνο το γνωστό δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα. Αυτό και αν είναι πλήγμα στη συνταγματική τάξη".

Στην ανακοίνωση, είπε, δεν διαπιστώνεται η διάπραξη ποινικού αδικήματος. "Και έτσι να είναι ανεξαρτήτως των επιφυλάξεων που έχω, υπάρχουν θέματα ηθικής τάξης και δεοντολογίας των εμπλεκομένων, ο ένας εκ των οποίων ήταν ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου και άλλος πρώην Υπουργός. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση δηλαδή ότι η λέχθηκαν αυτά τα πράγματα ότι είναι αυθεντικά. Ο ισχυρισμός ότι πρόκειτο για φαφλατολογίες και αοριστολογίες δεν πείθει. Επίσης, είπε, ο ποινικός ανακριτής διαπιστώνει ότι απεκομίσθη οικονομικό όφελος. "Η αποκόμιση οικονομικού οφέλους με συναλλαγές με επενδυτές με όλο το σέβας παραβιάζει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Διαφθορά"¨.

Ο κ. Κληρίδης έθεσε σειρά ερωτημάτων σε σχέση με την ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή. Πρώτον, είπε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βιντεάκια που ήταν το φως της δημοσιότητας ήταν το προϊόν επεξεργασίας, αλλά δεν επεξηγεί που ακριβώς και πώς έγινε η επεξεργασία αυτών που είδαμε. "Πλανάται μία τεράστια απορία και εδώ είναι και πολύ ουσιαστικό το θέμα διότι είχαμε την ευκαιρία όλοι να δούμε εκείνα τα αποσπάσματα και δεν είναι αρκετό να λες δημόσια ότι ήταν προϊόν επεξεργασίας εφόσον έχεις το πρωτότυπο".

Δεύτερον, σε ό,τι αφορά στην αναφορά σε ανάπτυξη στον Πύργο της Λεμεσού "από γνωστή οικογένεια όπως αναφέρεται, λέγεται ότι αρνήθηκε να σχολιάσει ο εμπλεκόμενος. Το αρνήθηκε να σχολιάσει ο εμπλεκόμενος εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι είναι ποινική ανάκριση" είπε ο κ. Κληρίδης. Εγείρεται το ερώτημα, πρόσθεσε, "εάν κλήθηκε και δεν ήρθε ή ήρθε και είπε απλώς δεν έχω να πω κάτι. Αρα μήπως η έρευνα εδώ δεν ήταν επαρκής;".

Σε ό,τι αφορά τις αναφορές για προεκλογικές εισφορές, ο κ. Κληρίδης είπε ότι αναφέρεται πως "τουλάχιστον για έναν εκ των δύο ουδέν μεμπτόν. Δηλαδή για τον άλλον μπορεί να υπάρχει;".

Για το ταμείο ανεξάρτητου φορέα της Πρώτης Κυρίας, ο κ. Κληρίδης είπε ότι στην ανακοίνωση λέει ότι είναι ανεδαφικοί οι τυχόν ισχυρισμοί και ότι βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην Εκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. "Δεν διορίσαμε ποινικό ανακριτή για να βασιστεί στην έκθεση της ΕΥ. Ο ανακριτής είναι εκεί για να εξετάσει έχοντας υπόψη τον κατάλογο των δωρητών, κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και να μας δώσει στοιχεία και αιτιολογία" είπε ο κ. Κληρίδης.

Περαιτέρω, ο κ. Κληρίδης είπε ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μεταξύ τριών από τους Κύπριους πρωταγωνιστές υπεγράφη συμφωνία με τους επενδυτές και διαπιστώνει ότι στις δύο περιπτώσεις απεκομίστη όφελος. "Πρέπει να μας πει ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις και ποιο είναι το όφελος το οποίο απεκομίστη και αν απεκομίστη όφελος δεν είναι αυτό ποινικά κολάσιμο σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς; Αφήνει τεράστια ερωτηματικά".

Σε σχέση με την παράταση που ζητά το πόρισμα για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ιθύνοντα νου πίσω από αυτές τις υποθέσεις, οι οποίες προφανώς, όπως είπε ο κ. Κληρίδης, " αφορούν ρωσικό παράγοντα έτσι κατάλαβα διαβάζοντας από την ανακοίνωση και στόχος ήταν να πλήγουν τα συμφέροντα της Κύπρου η οποία αναλάμβανε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αρχές του χρόνου. Ομως και εδώ δεν έχουμε επαρκή στοιχεία και αιτιολόγηση πώς και γιατί προκύπτει αυτό το συμπέρασμα".

Ανδρέας Χρίστου

Ο νομικός Ανδρέας Χρίστου είπε στο ΚΥΠΕ ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Πασχαλίδης "διαφαίνονται κάποια σημεία, όμως δεν διαφαίνονται και κάποια άλλα σημεία".

"Δηλαδή μένουν τρωτά σημεία με βάση αυτό που έχει ανακοινωθεί και κυρίως άπτεται του ζητήματος της αναφοράς του κ. Πασχαλίδη όσον αφορά τις 'αερολογίες'. Αρα, αυτό το ζήτημα μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά και κυρίως διότι θα περίμενε κανείς από τον κ. Πασχαλίδη, ναι μεν αφού δεν προκύπτουν κατά τον ίδιο ποινικά αδικήματα να μας έλεγε αν προκύπτει κάτι ως προς την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τη διαφθορά".

Αυτό, τόνισε, είναι "το μείζον ζήτημα σε αυτή την υπόθεση και δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Ο νομικός κόσμος που γνωρίζει περί της νομοθεσίας αυτής περιμένει κάποιες απαντήσεις από τον κ. Πασχαλίδη και ελπίζω ότι θα δοθούν αυτές οι απαντήσεις".

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του μοντάζ του βίντεο, ο κ. Χρήστου είπε ότι δεν έχουμε πάρει απαντήσεις ως προς το γεγονός πρώτα από όλα αν άκουσε, αν είδε όλο το βίντεο το οποίο είναι αρκετών ωρών, πώς προέκυψε το ζήτημα του μοντάζ και αν οι προτάσεις που έχει δει ο κόσμος και ακούσει είναι πράγματι κολάζ, δηλαδή δεν είναι μία πρόταση ενιαία. Διότι άλλο να είναι προϊόν κολάζ μία πρόταση και άλλο να έχω μία πρόταση η οποία πάρθηκε από ένα σημείο και ναι δεν ξέρω τα υπόλοιπα και άρα αν ακούσω τα υπόλοιπα θα καταλάβω ότι δεν είναι αυτή η έννοια που ήθελε να αποδώσει ο εκάστοτε ομιλητής".

Αρα, είπε, υπάρχουν κάποια ερωτήματα και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα απαντηθούν.

Ερωτηθείς εάν ζητά δημοσιοποίηση ολόκληρου του πορίσματος, είπε ότι " δεν είμαι από αυτούς που είναι απόλυτοι στο να δοθεί ολοκληρο το πορίσμα στη δημοσιότητα όμως τουλάχιστον περιμένεις μέσα από μία ανακοίνωση να έχει το σκεπτικό, να έχει τα αδικήματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν διερευνηθεί να γνωρίζουμε ακριβώς και τη μαρτυρία την οποία ο ίδιος ο ποινικός ανακριτής είχε ενώπιόν του έστω περιληπτικά για να καταλήξει ότι δεν προκύπτει συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Αυτό θα περίμενα τουλάχιστον να γίνει".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ