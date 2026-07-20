Νίκος Χριστοδουλίδης: «Δεν πρόκειται να γίνω ο Πρόεδρος της διχοτόμησης – Η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί κόκκινη γραμμή»

Με μια ομιλία υψηλού συμβολισμού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απευθύνθηκε στον κυπριακό λαό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης στο Προεδρικό Μέγαρο για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Συμπληρώνοντας 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή, ο Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η παρούσα απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτή, ενώ υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση της Λευκωσίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε τις απαράβατες κόκκινες γραμμές της ελληνοκυπριακής πλευράς, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία φόρμουλα που παραπέμπει σε λύση δύο κρατών ή συνομοσπονδία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί θεμέλιο της πολιτικής του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να φέρει ενώπιον του λαού κανένα σχέδιο λύσης που δεν θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα του κράτους. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ως ο πρώτος Πρόεδρος της μεταπολεμικής γενιάς, νιώθει το βάρος της ιστορικής ευθύνης να παραδώσει στα παιδιά μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ευρωπαϊκό παράγοντα και στη διεθνή κινητικότητα που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκφράστηκε και με τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου, αποδεικνύει ότι το Κυπριακό αναγνωρίζεται πλέον ως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στο τέλος Ιουλίου, ο Πρόεδρος εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Άγκυρα και την τουρκοκυπριακή ηγεσία ότι η εγκατάλειψη των αναχρονιστικών διχοτομικών απαιτήσεων θα αποβεί προς όφελος όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού.

Κλείνοντας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε προσκλητήριο ενότητας προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους πολίτες, τονίζοντας ότι απέναντι στην ιστορική ευθύνη δεν χωρούν κομματικές ή προσωπικές ατζέντες. Η ενίσχυση της εσωτερικής και οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας, σε συνδυασμό με μια ενεργή εξωτερική πολιτική, αποτελούν, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, την απαραίτητη ασπίδα ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να συνεχίσει να διεκδικεί με αξιοπρέπεια και διεκδικητικό ρεαλισμό την τελική δικαίωση και την απαλλαγή από την κατοχή.