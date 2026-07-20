Επιμένει στα «δύο κράτη» ο Γιλμάζ: «Η Κύπρος δεν θα γίνει ποτέ ελληνικό νησί»

Στην ομιλία του, ο κ. Γιλμάζ διακήρυξε ότι «ο δρόμος για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση περνά από την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των δύο κρατών». Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να ακούσει τη φωνή των Τουρκοκυπρίων, να σεβαστεί τη βούλησή τους και να τερματίσει τις απάνθρωπες απομονώσεις που συνεχίζονται εδώ και πολλά χρόνια» κατά την έκφρασή του.

Απορρίπτοντας τη βάση λύσης που προβλέπουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, υποστήριξε ότι «οι προσεγγίσεις που υποβιβάζουν τους Τουρκοκύπριους σε καθεστώς μειονότητας και αφήνουν το μέλλον τους στη βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν θα παραγάγουν λύση». Ισχυρίστηκε ότι η δημιουργία «ενός εδάφους συνεργασίας που βασίζεται στην ύπαρξη δύο ξεχωριστών λαών, δύο ξεχωριστών δημοκρατιών και δύο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο θα συμβάλει σημαντικά στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», προσθέτοντας ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει πλέον να αποδεχθεί ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι ιδιοκτήτες αυτών των εδαφών όσο και οι Ελληνοκύπριοι».

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος απέδωσε το αδιέξοδο των συνομιλιών αποκλειστικά στην ελληνοκυπριακή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «έμειναν άκαρπες επειδή η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν δέχθηκε να μοιραστεί τη διακυβέρνηση και τον πλούτο και να αποδεχθεί τους Τουρκοκύπριους ως ίσους εταίρους». Έβαλε παράλληλα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι πλέον αμερόληπτη, ενώ έκανε λόγο και για αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που, όπως ισχυρίστηκε, αγνοούν τους Τουρκοκυπρίους. «Δεν θέλουμε να χάνουμε άλλο χρόνο με τις ίδιες άκαρπες συζητήσεις», σημείωσε.

Οι αναφορές σε στρατιωτικά σχήματα και «αποσταθεροποίηση»

Ο κ. Γιλμάζ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. «Θέλω να εκφράσω από εδώ ότι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και με μεγάλη προσοχή τις δραστηριότητες των κύκλων που θέλουν να μετατρέψουν σε ευκαιρία τις πρόσφατες εντάσεις στην περιοχή μας και να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών σχηματισμών», ανέφερε.

Καταδίκασε επίσης όσα χαρακτήρισε «εγχειρήματα παραπληροφόρησης» που, κατά τον ίδιο, προωθεί «το ελληνοκυπριακό λόμπι» μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών, λέγοντας ότι η Άγκυρα τα θεωρεί «ανυπόστατα». Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν σήμερα, μέσω συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο, «όσα δεν κατόρθωσαν χθες με τη βία των όπλων», βρίσκονται «σε μεγάλη πλάνη», υποστήριξε.

Προειδοποίησε ακόμη ότι «η έλξη της Κύπρου στο επίκεντρο των περιφερειακών ανταγωνισμών δεν θα προσφέρει ασφάλεια σε κανένα από τα μέρη και θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα», προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνει γνωστό ότι καμία πρωτοβουλία στην οποία δεν συμμετέχει η Τουρκία και στην οποία αγνοούνται τα δικαιώματα του Τουρκοκύπριου και τα νόμιμα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία».

Εγγυήσεις και στρατιωτική παρουσία

Υπερασπιζόμενος το καθεστώς των εγγυήσεων και τη διατήρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, ο κ. Γιλμάζ υποστήριξε ότι η Τουρκία «εκπλήρωσε την ιστορική, νομική και ανθρωπιστική ευθύνη που της αναθέτει η Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960» και ότι τα 52 χρόνια που πέρασαν «κατέδειξαν με σαφήνεια τη σημασία της ιδιότητάς της ως εγγυήτριας για την ηρεμία της Κύπρου». Η παρουσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ισχυρίστηκε, «δημιούργησε στο νησί ειρήνη και σταθερότητα άνω του μισού αιώνα» και συνεισέφερε «στην ειρήνη και την ευημερία της Ανατολικής Μεσογείου».

Διαβεβαίωσε ότι «η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια Τουρκία στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό» του καθεστώτος στα κατεχόμενα, ώστε οι Τουρκοκύπριοι «να ζουν ελεύθεροι, αξιοπρεπείς και ασφαλείς υπό τη στέγη του δικού τους κράτους».

Διεθνής προβολή και οικονομική στήριξη

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και του Ουνάλ Ουστέλ στη συνάντηση του Μπακού, χαρακτηρίζοντάς τες «συγκεκριμένη ένδειξη της προόδου» στη διεθνή προβολή των κατεχομένων, και ευχαρίστησε ονομαστικά τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ για τη στήριξή του.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Συνεργασίας 2026, που υπογράφηκε στις 9 Απριλίου 2026, και προανήγγειλε τη μεταφορά φυσικού αερίου στα κατεχόμενα, κατ' αναλογία με τη μεταφορά νερού από την Τουρκία. «Η Κύπρος δεν θα γίνει ποτέ ελληνικό νησί», κατέληξε, προσθέτοντας ότι «ο αιώνας της Τουρκίας θα είναι ταυτόχρονα και ο αιώνας» του καθεστώτος στα κατεχόμενα.