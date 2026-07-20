Παρουσία Γιλμάζ και Έρχιουρμαν η παρέλαση της ντροπής στην κατεχόμενη Λευκωσία

Στην τελετή παρέστησαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, και ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, ως εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το παρών έδωσαν επίσης ο «πρόεδρος της βουλής» Ζιγιά Όζτουρκλερ, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ, «υπουργοί», «βουλευτές», οι πρώην ηγέτες της τουρκοκυπριακής κοινότητας Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Ερσίν Τατάρ, καθώς και η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος («ΡΤΚ»), Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι.

Παρόντες ήταν ακόμη εκπρόσωποι των κατοχικών δυνάμεων, καθώς και αντιπροσωπείες κομμάτων και φορέων από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο κ. Έρχιουρμαν επιθεώρησε τα αγήματα, ενώ νεαροί αθλητές του παρέδωσαν σημαίες που μεταφέρθηκαν από την ακτή απόβασης στο Πέντε Μίλι.