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ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου του Τζέι Ντι Βανς - «Ένα τέλειο αγοράκι»

 20.07.2026 - 19:40
Ο Τραμπ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου του Τζέι Ντι Βανς - «Ένα τέλειο αγοράκι»

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα Βανς, απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους το Σαββατοκύριακο, όμως η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου δεν δημοσιεύτηκε από τους ίδιους, αλλά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ανήρτησε την εικόνα του νεογέννητου στον λογαριασμό του στο Truth Social, συστήνοντας τον μικρό Άλεκ Νιλ στο κοινό και χαρακτηρίζοντάς τον «ένα τέλειο αγοράκι».

Η φωτογραφία δείχνει το νεογέννητο να βρίσκεται σε θάλαμο του στρατιωτικού νοσοκομείου Walter Reed, έχοντας δίπλα του δύο από τα μεγαλύτερα αδέλφια του. Ούτε ο Τζέι Ντι Βανς ούτε η Ούσα Βανς εμφανίζονται στο στιγμιότυπο, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση, καθώς ο πρώτος που μοιράστηκε δημόσια την εικόνα του μωρού ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

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Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η Ούσα Βανς γέννησε την Κυριακή στο Walter Reed Medical Center στο Μέριλαντ, με τον αντιπρόεδρο να ανακοινώνει ο ίδιος τη γέννηση του γιου τους.

Το τέταρτο παιδί της οικογένειας Βανς

Ο Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα Βανς είναι παντρεμένοι από το 2014 και πλέον είναι γονείς τεσσάρων παιδιών. Εκτός από τον νεογέννητο Άλεκ Νιλ, έχουν ακόμη τον 9χρονο Έουαν, τον 6χρονο Βίβεκ και τη 4χρονη Μίραμπελ.

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