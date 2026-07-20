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«Δεν ήξερα ότι ο νεφρός μου θα έδινε ζωή σε 4 ανθρώπους» - 16χρονη Κύπρια στο επίκεντρο ιστορικής αλυσίδας ελπίδας στο Ισραήλ

 20.07.2026 - 22:00
«Δεν ήξερα ότι ο νεφρός μου θα έδινε ζωή σε 4 ανθρώπους» - 16χρονη Κύπρια στο επίκεντρο ιστορικής αλυσίδας ελπίδας στο Ισραήλ

Μια 16χρονη από την Κύπρο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς αλυσίδας μεταμοσχεύσεων, η οποία συνέδεσε έναν Εβραίο εθελοντή δότη, μια κυπριακή οικογένεια και δύο ζευγάρια Αράβων πολιτών του Ισραήλ. Η διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από 12 ώρες και έσωσε συνολικά τέσσερις ανθρώπους, μουσουλμάνους, χριστιανούς και Εβραίους.

Η εφημερίδα Israel Hayom, δημοσιεύει σήμερα ένα πλήρες ρεπορτάζ με φωτογραφία τόσο του δότη όσο και των ασθενών, μαζί. Πλάι στη 16χρονη Κύπρια Φ.Β. βρίσκεται ο πατέρας της. Σημειώνει δε ότι η επέμβαση είχε αναβληθεί δύο φορές, τη μία μάλιστα την ημέρα κατά την οποία επρόκειτο να ταξιδέψει στο Ισραήλ, λόγω της έναρξης του πολέμου με το Ιράν, στο Νοσοκομείο Σνάιτερ.

Η τρίτη προσπάθεια ολοκληρώθηκε επιτυχώς, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Beilinson και το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Ισραήλ. Ο ιατρικός μαραθώνιος άρχισε στις 5 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 7 το βράδυ, με τέσσερα ζεύγη δοτών και ληπτών να χειρουργούνται διαδοχικά. Όλοι οι λήπτες έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Την αλυσίδα άρχισε ο 52χρονος Ασάφ Μορ από το Χοντ Χασαρόν, πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο οποίος προσέφερε αλτρουιστικά το ένα του νεφρό στη 16χρονη. «Νόμιζα ότι θα έσωζα έναν άνθρωπο. Δεν ήξερα ότι ο νεφρός μου θα έδινε ζωή σε τέσσερις ανθρώπους», ανέφερε.

Η μητέρα της 16χρονης, δεν ήταν συμβατή ώστε να δωρίσει απευθείας στην κόρη της. Βρέθηκε, όμως, συμβατή με την 27χρονη Χάνα Σααμπάν, Άραβα από το Ματζντ αλ-Κρουμ, η οποία περίμενε χρόνια για δεύτερη μεταμόσχευση, καθώς το προηγούμενο μόσχευμα είχε υποστεί βλάβη μετά τη νόσησή της από κορωνοϊό.

Ο σύζυγος της Χάνα δώρισε στη συνέχεια νεφρό στον Ναΐλ, επίσης Άραβα πολίτη του Ισραήλ, και η σύζυγος του Ναΐλ πρόσφερε το δικό της νεφρό στην Ορίτ, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα των τεσσάρων μεταμοσχεύσεων.

Ο διευθυντής του Τμήματος Μεταμοσχεύσεων του Beilinson, Δρ Εβιατάρ Νέσερ, χαρακτήρισε τη συνεργασία Κύπρου–Ισραήλ «μία από τις εντυπωσιακότερες επιτυχίες της ιατρικής διπλωματίας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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