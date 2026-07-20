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ΔΙΕΘΝΗ

Ιράκ: Drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις

 20.07.2026 - 23:31
Ιράκ: Drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις

Ένα drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ – όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις – στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όπως μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε ανατολικά της Ερμπίλ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, η ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ακόμη κι αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, δυνάμεις του Ιράν ή προσκείμενες σε αυτό συνέχισαν να στοχοποιούν δυνάμεις της εξόριστης ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.

Σειρήνες και στο Αμμάν

Νωρίτερα, σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Αμμάν, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, χώρα η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων αφότου αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ κα Ιράν.

Σύμφωνα με το ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων Petra που επικαλείται πηγή από το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ιορδανίας, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα πως έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στην Άκαμπα της Ιορδανίας, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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