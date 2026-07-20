«Μπλόκο» στη Μέση Ανατολή: Μεγάλη αεροπορική αναστέλλει τις πτήσεις προς τρεις κομβικούς προορισμούς

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, οι πτήσεις προς το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας αναστέλλονται έως τις 24 Ιουλίου, ενώ τα δρομολόγια προς το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα παραμείνουν σε αναστολή έως τις 27 Ιουλίου.

Παράλληλα, η Air France γνωστοποίησε ότι οι πτήσεις προς τη Βηρυτό του Λιβάνου δεν θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον έως τις 2 Αυγούστου, καθώς η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα ασταθής.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η απόφαση ελήφθη «λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή και των περιορισμών που ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένους εναέριους χώρους».

Η αναστολή των δρομολογίων εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα αλλαγών που εφαρμόζουν διεθνείς αεροπορικές εταιρείες εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις αεροπορικές εταιρείες να επανεκτιμούν καθημερινά τα δρομολόγιά τους, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.