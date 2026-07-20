Τι αλλάζει με τις επαφές στο κινητό μας – Το Google Contacts αποκτά νέα ενότητα

Συγκεκριμένα, η νέα έκδοση του Google Contacts φέρνει μια νέα προσθήκη με το όνομα «Your info» (Οι πληροφορίες σας). Μέχρι σήμερα, αν θέλατε να βρείτε ή να επεξεργαστείτε τη δική σας κάρτα επαφής, ήταν κάπως πολύπλοκο. Πλέον, η προσωπική σας κάρτα τοποθετείται ακριβώς στην κορυφή της λίστας των επαφών σας, κάνοντας την πρόσβαση απλούστερη.

Πρόκειται για μια αρκετά απλή λειτουργία, αλλά είναι χρήσιμη ως γρήγορος τρόπος για να μοιραστείτε τα στοιχεία σας με άλλους.

Το Google Contacts

Η αναβάθμιση που φέρνει η Google λειτουργεί ως κεντρικό σημείο για τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, όπως όνομα, αριθμός τηλεφώνου, email. Το Google Contacts συμπληρώνει πλέον αυτόματα μέρος αυτών των πληροφοριών μέσα από τον συνδεδεμένο λογαριασμό Google, δίνοντας παράλληλα στον χρήστη τη δυνατότητα να τα επεξεργαστεί χειροκίνητα.

Στρώνει το έδαφος για το Tap to Share

Η μετακίνηση της κάρτας σας στην κορυφή της οθόνης δεν είναι απλώς μια αισθητική παρέμβαση. Η Google ενδεχομένως σκέφτεται να την «παντρέψει» με τη νέα λειτουργία που αναπτύσσει: το Tap to Share.

Ουσιαστικά, αντί να ανοίγετε εφαρμογές μηνυμάτων, να σκανάρετε κωδικούς QR ή να υπαγορεύετε τον αριθμό σας, θα μπορείτε απλώς να πλησιάσετε δύο συμβατά Android τηλέφωνα και να ανταλλάξετε στοιχεία με ένα απλό άγγιγμα, ακριβώς όπως κάνετε μια ανέπαφη πληρωμή.

ΠΗΓΗ: in.gr