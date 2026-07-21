Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘλίψη: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΔΗΚΟ Νίκος Κλεάνθους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΔΗΚΟ Νίκος Κλεάνθους

 21.07.2026 - 09:17
Θλίψη: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΔΗΚΟ Νίκος Κλεάνθους

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο νομικός, πρώην βουλευτής και ιστορικό στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ), Νίκος Κλεάνθους.

Ο Νίκος Κλεάνθους γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 23 Μαρτίου 1948. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησε το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1976 υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΔΗΚΟ, αναπτύσσοντας έντονη πολιτική και κομματική δράση. Διετέλεσε πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λάρνακας, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ενώ από το 1998 έως το 2006 υπηρέτησε ως αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΚΟ. Το 2006 διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες εξελέγη πρόεδρος ο Μάριος Καρογιάν.

Το 1977 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, επί Προεδρίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στην Επιτροπή Έρευνας για την Κάθαρση σχετικά με το πραξικόπημα του 1974.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας πορείας του υπηρέτησε επίσης ως γραμματέας της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας, μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και μέλος του Συμβουλίου Ευημερίας Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Στις βουλευτικές εκλογές του 1996 εξελέγη βουλευτής Λάρνακας με το ΔΗΚΟ, ενώ επανεξελέγη το 2001 και το 2006, εκπροσωπώντας την επαρχία Λάρνακας στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τρεις συνεχόμενες κοινοβουλευτικές θητείες.

Το 2011 διεκδίκησε τη δημαρχία Λάρνακας, με τη στήριξη του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.

Με την πολυετή παρουσία του στην πολιτική και τη δημόσια ζωή, ο Νίκος Κλεάνθους άφησε το δικό του αποτύπωμα στα πολιτικά δρώμενα της Κύπρου και ιδιαίτερα της Λάρνακας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μίλησε στους ανακριτές η 46χρονη – Τι αποκάλυψε για την ημέρα της απόπειρας φόνου
Μας «φακελώνει» το ψηφιακό ευρώ; 4 μύθοι και αλήθειες για το τέλος των μετρητών στην Κύπρο
Ξαφνικές διακοπές ρεύματος στην Κύπρο – Τι συνέβη στη Δεκέλεια
«Φρένο» στα καύσιμα; Οι πρατηριούχοι βγαίνουν στους δρόμους και ζητούν παρέμβαση Χριστοδουλίδη
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκαριστική ανατροπή οχήματος στον δρόμο Λεμεσού–Άλασσας
Συγκλονίζει η ιστορία 16χρονης από την Κύπρο – Η αλυσίδα μεταμοσχεύσεων που έσωσε τέσσερις ζωές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα γενέθλια της αδερφής της γυμνή σε μπανιέρα καλυμμένη με αφρούς

 21.07.2026 - 09:16
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στη Λεμεσό: Έφυγε από τη ζωή ο Άντρος Γαλάτης – Πότε θα γίνει η κηδεία

 21.07.2026 - 09:09
Κυπριακό: Η ώρα των καθαρών θέσεων πριν από το τεστ Γκουτέρες-Ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές και το παράθυρο της διπλωματίας

Κυπριακό: Η ώρα των καθαρών θέσεων πριν από το τεστ Γκουτέρες-Ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές και το παράθυρο της διπλωματίας

Το Κυπριακό βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Όχι μόνο λόγω της επικείμενης παρουσίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, αλλά κυρίως επειδή πίσω από τη νέα διπλωματική κινητικότητα διαμορφώνεται μια συζήτηση για το περιεχόμενο, τη μορφή και τα όρια μιας ενδεχόμενης νέας προσπάθειας επίλυσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η ώρα των καθαρών θέσεων πριν από το τεστ Γκουτέρες-Ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές και το παράθυρο της διπλωματίας

Κυπριακό: Η ώρα των καθαρών θέσεων πριν από το τεστ Γκουτέρες-Ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές και το παράθυρο της διπλωματίας

  •  21.07.2026 - 06:35
Παράταση στην έρευνα για το videogate – Συνεχίζεται το «κυνήγι» του εντολέα του βίντεο

Παράταση στην έρευνα για το videogate – Συνεχίζεται το «κυνήγι» του εντολέα του βίντεο

  •  21.07.2026 - 06:47
Μίλησε στους ανακριτές η 46χρονη – Τι αποκάλυψε για την ημέρα της απόπειρας φόνου

Μίλησε στους ανακριτές η 46χρονη – Τι αποκάλυψε για την ημέρα της απόπειρας φόνου

  •  21.07.2026 - 06:49
Μας «φακελώνει» το ψηφιακό ευρώ; 4 μύθοι και αλήθειες για το τέλος των μετρητών στην Κύπρο

Μας «φακελώνει» το ψηφιακό ευρώ; 4 μύθοι και αλήθειες για το τέλος των μετρητών στην Κύπρο

  •  21.07.2026 - 06:33
Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα – Στους 41°C σήμερα η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα – Στους 41°C σήμερα η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  21.07.2026 - 08:06
Η Λευκωσία τρώει πίτσα, πίνει κοκτέιλ και ακούει ελληνικά στο ολοκαίνουριο σποτ της πόλης

Η Λευκωσία τρώει πίτσα, πίνει κοκτέιλ και ακούει ελληνικά στο ολοκαίνουριο σποτ της πόλης

  •  21.07.2026 - 08:31
Θλίψη: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΔΗΚΟ Νίκος Κλεάνθους

Θλίψη: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΔΗΚΟ Νίκος Κλεάνθους

  •  21.07.2026 - 09:17
Τελικός Μουντιάλ 2026: Η FIFA ανοίγει φάκελο για την Αργεντινή μετά τον τελικό

Τελικός Μουντιάλ 2026: Η FIFA ανοίγει φάκελο για την Αργεντινή μετά τον τελικό

  •  21.07.2026 - 06:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα