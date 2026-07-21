Θλίψη: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΔΗΚΟ Νίκος Κλεάνθους

Ο Νίκος Κλεάνθους γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 23 Μαρτίου 1948. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακολούθησε το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1976 υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΔΗΚΟ, αναπτύσσοντας έντονη πολιτική και κομματική δράση. Διετέλεσε πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λάρνακας, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ενώ από το 1998 έως το 2006 υπηρέτησε ως αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΚΟ. Το 2006 διεκδίκησε την προεδρία του κόμματος στις εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες εξελέγη πρόεδρος ο Μάριος Καρογιάν.

Το 1977 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, επί Προεδρίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στην Επιτροπή Έρευνας για την Κάθαρση σχετικά με το πραξικόπημα του 1974.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας πορείας του υπηρέτησε επίσης ως γραμματέας της Σχολικής Εφορίας Λάρνακας, μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) και μέλος του Συμβουλίου Ευημερίας Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Στις βουλευτικές εκλογές του 1996 εξελέγη βουλευτής Λάρνακας με το ΔΗΚΟ, ενώ επανεξελέγη το 2001 και το 2006, εκπροσωπώντας την επαρχία Λάρνακας στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τρεις συνεχόμενες κοινοβουλευτικές θητείες.

Το 2011 διεκδίκησε τη δημαρχία Λάρνακας, με τη στήριξη του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.

Με την πολυετή παρουσία του στην πολιτική και τη δημόσια ζωή, ο Νίκος Κλεάνθους άφησε το δικό του αποτύπωμα στα πολιτικά δρώμενα της Κύπρου και ιδιαίτερα της Λάρνακας.